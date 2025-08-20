Середа, 20 Серпня, 2025
Близько десяти країн готові відправити війська до України – ЗМІ

Близько десяти країн готові відправити війська до України - ЗМІ

Після переговорів у Білому домі, на яких були присутні президент України Володимир Зеленський та європейські чиновники, близько десяти країн заявили про готовність направити свої військові контингенти до України. Про це у вівторок, 19 серпня, повідомило видання Bloomberg із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними журналістів, дискусії стосувалися можливого розгортання британських і французьких військових у рамках майбутньої мирної угоди. Серед ключових питань — чисельність контингенту, логістика та конкретні райони розміщення військових.

Учасники зустрічі також наголосили, що йдеться не лише про стабілізацію ситуації після завершення війни, а й про зміцнення позицій України напередодні можливих переговорів між президентом Зеленським і російським диктатором владіміром путіним.

Джерела Bloomberg, які побажали залишитися анонімними, уточнили, що близько десяти країн Європи вже висловили готовність надіслати свої сили. При цьому формат участі Сполучених Штатів поки залишається невизначеним.

Президент США Дональд Трамп у коментарі Fox News підтвердив, що Вашингтон розглядає інший формат підтримки.

📢 «Ми можемо допомогти значно, особливо з повітря. Американська авіація має перевагу, яку інші країни не можуть забезпечити», — заявив він.

Очікується, що найближчими днями відбудуться додаткові консультації між європейськими військовими представниками та американськими колегами. Участь у переговорах візьмуть командувач НАТО в Європі та міністри оборони низки держав-членів Альянсу.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп і європейські лідери погодили, що державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу. У її складі будуть радники з національної безпеки та представники НАТО. Вона має розробити пакет безпекових гарантій для України.

США, за словами американських чиновників, не відправлятимуть своїх військових безпосередньо до України. Водночас Вашингтон готовий підтримати союзників у Європі, які висловили готовність надати військові контингенти в рамках гарантій безпеки.

☝️ Також раніше стало відомо, що президент Румунії Нікушор Дан підтвердив, що його країна готова взяти активну участь у гарантуванні безпеки України.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"