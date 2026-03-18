Авіаудар по Краматорську: постраждали восьмеро людей

Удар по Краматорську цієї ночі призвів до поранення восьми мирних мешканців, серед яких двоє дітей. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Фейсбук в середу, 18 березня.

📢 «російські війська з використанням двох ФАБ-250 завдали ударів по приватному сектору та спальному району багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу зазнали поранень вісім мешканців, у тому числі дві дитини», – написав він.

За уточненими даними Донецької обласної прокуратури, тілесні ушкодження отримали п’ятеро жінок і чоловік віком від 30 до 72 років, а також хлопчики 5 та 14 років.

📢 «У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, забої, контузію. Їм надається кваліфікована медична допомога. Наймолодшу дитину госпіталізовано на спостереження до реанімації», – йдеться у повідомленні.

☝️ Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, 26 приватних осель та три автомобілі.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

📌 Нагадаємо, цієї ж ночі у Харківській області російські війська атакували безпілотником житловий сектор селища Золочів, де постраждали п’ятеро людей і було зруйновано два приватні будинки.