Відбулась масована атака ударними дронами на Кривий Ріг

Денис Молотов
Відбулась масована атака ударними дронами на Кривий Ріг 02
Фото: ДСНС Дніпропетровської області / Наслідки російської атаки / 02.03.2026.

У ніч проти понеділка, 2 березня, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Кривий Ріг. Про загрозу повідомляли моніторингові канали та міська влада. Зокрема, о 3:31 Телеграм-канал «Николаевский Ванек» поінформував про наближення до міста близько 15 ударних дронів типу «Shahed» та про перші вибухи.

Невдовзі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив про масований удар.

📢 «Кривий Ріг. Масований шахедний удар. Ще 5 шахедів у нашому напрямку. Бережіть себе. Про наслідки атаки наразі не повідомляється», – йдеться у повідомленні.

☝️ Станом на ранок 2 березня ситуацію у місті назвали контрольованою. Вночі сили ППО знищили шість ворожих безпілотників у небі над областю, однак зафіксовано й влучання.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали підприємства, руйнування оцінюють як значні. Також виникло кілька пожеж. На місця одразу спрямували всі оперативні служби. Роботи з локалізації та ліквідації наслідків удару тривають.

Головне — обійшлося без загиблих і поранених.

Крім того, у Криворізькому районі російські сили атакували місто Апостолове. Там пошкоджено транспортне підприємство, також без жертв.

У Нікопольському районі війська рф били по Нікополю та Мирівській громаді з артилерії, РСЗВ і безпілотників. Унаслідок обстрілів пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Постраждалих немає.

У самому Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що у Суми російський дрон пошкодив храм УПЦ МП, а в Херсон російські військові поранили двох жінок.

