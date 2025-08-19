В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових

В Україну здійснили чергове повернення тіл загиблих військових. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), 19 серпня вдалося репатріювати ще 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належали нашим воїнам.

📢 «На жаль, серед репатрійованих є п’ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках “тяжкопоранених і важкохворих” полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемови», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб наголосив, що росія продовжує затягувати процес і не виконує власних зобов’язань. У той же час Україна вимагає негайного звільнення усіх тяжкопоранених і важкохворих полонених та постійно бореться за повернення кожного свого громадянина.

Серед воїнів, яких сьогодні повернули «на щиті», є оборонці, що загинули на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках. Наразі слідчі органів Нацполіції спільно з експертами МВС проводять необхідні експертизи, щоб встановити особи репатрійованих та передати їхні тіла родинам.

Нагадаємо, під час другого раунду перемовин у Стамбулі, який відбувся 2 червня, Україна та росія домовилися про масштабний обмін тіл загиблих воїнів у форматі «6000 на 6000». Відтоді відбулося вже кілька етапів репатріації.

Після цих домовленостей було також повідомлено, що Україна отримала тіла 20 загиблих російських військових. Київ заявив про готовність передати їхній стороні, однак реакції з боку росії так і не було.

Крім цього, 17 липня повідомлялося про ще одну велику передачу – тоді Україна повернула тіла ще 1000 своїх полеглих воїнів. Таким чином, процес репатріації триває попри перешкоди. Держава робить усе можливе, щоб кожен захисник був гідно похований на рідній землі.