Вівторок, 19 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових

В Україну здійснили чергове повернення тіл загиблих військових. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), 19 серпня вдалося репатріювати ще 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належали нашим воїнам.

📢 «На жаль, серед репатрійованих є п’ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках “тяжкопоранених і важкохворих” полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемови», – йдеться у повідомленні.

В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військовихКоординаційний штаб наголосив, що росія продовжує затягувати процес і не виконує власних зобов’язань. У той же час Україна вимагає негайного звільнення усіх тяжкопоранених і важкохворих полонених та постійно бореться за повернення кожного свого громадянина.

Серед воїнів, яких сьогодні повернули «на щиті», є оборонці, що загинули на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках. Наразі слідчі органів Нацполіції спільно з експертами МВС проводять необхідні експертизи, щоб встановити особи репатрійованих та передати їхні тіла родинам.

Нагадаємо, під час другого раунду перемовин у Стамбулі, який відбувся 2 червня, Україна та росія домовилися про масштабний обмін тіл загиблих воїнів у форматі «6000 на 6000». Відтоді відбулося вже кілька етапів репатріації.

Після цих домовленостей було також повідомлено, що Україна отримала тіла 20 загиблих російських військових. Київ заявив про готовність передати їхній стороні, однак реакції з боку росії так і не було.

Крім цього, 17 липня повідомлялося про ще одну велику передачу – тоді Україна повернула тіла ще 1000 своїх полеглих воїнів. Таким чином, процес репатріації триває попри перешкоди. Держава робить усе можливе, щоб кожен захисник був гідно похований на рідній землі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака рф по Україні: сили ППО збили понад 230 ворожих дронів і ракети

ВІЙНА

Президенти України та США розпочали перемовини у Білому домі

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА визначила нові правила контролю закупівель для ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Урсула фон дер Ляєн підтвердила участь у зустрічі США та України 18 вересня

ВАЖЛИВО

139 бойових зіткнень та понад 6000 обстрілів за добу: карти Генштабу

ПОДІЇ

російський дрон атакував авто на Сумщині: поранені двоє жінок

ВІЙНА

Герасимов підсунув путіну «карту окупації» Донеччини – ЦПД

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе

ВІЙНА

Трамп: «Ніякого Криму назад і ніякого вступу в НАТО»

ВАЖЛИВО

Білокуракинці відзначили десятиріччя громади: урочистості в евакуації

ЛУГАНЩИНА

путін повідомив Трампу, що Україна повинна віддати йому весь Донбас – ЗМІ

ПОЛІТИКА

росія втрачає експортні доходи: нафта дешевшає, санкції тиснуть

ЕКОНОМІКА

Відеофейк: ТЦК примусово мобілізують лікарку в Харкові

СТОПФЕЙК

Генеральний секретар НАТО долучиться до переговорів у Білому домі 18 серпня

ВАЖЛИВО

рф атакувала ракетами та дронами: ППО знищила більшість цілей

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"