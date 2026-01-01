В Україні на бойове чергування заступили ще два комплекси ППО Patriot

Комплекси ППО «Patriot» в Україні були посилені ще двома системами, які заступили на бойове чергування. Про це 1 січня повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

📢 У відомстві нагадали, що, як раніше заявляв міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалося досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.

☝️ «Patriot» — це зенітний ракетний комплекс виробництва США, призначений для знищення літаків, крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет. Система забезпечує багатошаровий захист стратегічних об’єктів і великих міст.

У Міноборони назвали п’ять ключових переваг цих систем протиповітряної оборони:

🔹 Універсальність. Комплекс здатний уражати широкий спектр аеродинамічних і балістичних цілей, включно з гіперзвуковими ракетами. Ракети «Patriot» ефективні проти «Циркону» та «Кинджала», швидкість яких сягає 11 000–16 000 км/год.

🔹 Висока ефективність. Надточний радар «Patriot» дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати численні цілі. Ракети версії PAC-3 MSE уражають об’єкти прямим наведенням, що критично важливо для перехоплення балістичних ракет.

🔹 Багатозадачність. Одна батарея може виявляти до 100 цілей та одночасно супроводжувати до 8 з них.

🔹 Автоматичний режим роботи. Система здатна миттєво реагувати на загрози без участі оператора, що особливо важливо під час атак гіперзвуковими ракетами.

🔹 Дальність і висота ураження. «Patriot» знищує повітряні цілі на висоті до 24 км та на відстані до 160 км, прикриваючи значні території.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує замовити у США 27 систем ППО «Patriot». Також відомо, що у листопаді 2025 року Державний департамент США схвалив продаж цих комплексів для України.