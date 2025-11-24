Понеділок, 24 Листопада, 2025
В Україні можуть припинити виплати за програмою “Національний кешбек”

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні можуть припинити виплати за програмою

З травня 2026 року українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». За відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше – з 1 січня наступного року. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510, повідомляє УНІАН.

У документі уточнюється, що перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року планується здійснити у лютому 2026 року лише за наявності бюджетних ресурсів. Якщо ж коштів у держскарбниці не вистачить, «нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється».

Також у постанові зазначено, що нарахування отримувачам коштів «кешбеку» за програмою наступного року припиняться з 1 травня 2026 року.

Програма «Національний кешбек» стартувала у жовтні 2024 року. Українцям почали нараховувати 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва на спеціальну картку. Отримані кошти дозволяли витрачати виключно на визначений перелік товарів і послуг — оплату комунальних послуг, мобільний зв’язок, ліки, благодійність тощо.

З 15 листопада в застосунку «Дія» розпочався прийом заявок на виплату в межах програми «Зимова підтримка». Вона передбачає одноразову допомогу у розмірі 1000 гривень кожному українцю.

Крім того, 22 листопада уряд ухвалив рішення про оновлення переліку товарів і послуг, на які можна спрямовувати гроші, отримані через програму «Національний кешбек».

👉 Також нагадаємо, що уряд України доручив провести комплексну перевірку найбільших державних компаній країни.

