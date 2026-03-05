ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В російського лаврова випаровується дух Анкориджа

Денис Молотов
В російського лаврова випаровується дух Анкориджа
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На росії й надалі розглядають домовленості зі Сполученими Штатами, досягнуті під час саміту в Анкориджі на Алясці, як точку відліку для переговорів щодо «врегулювання» війни проти України. Водночас у москві заявляють, що так званий «дух Анкориджа» поступово зникає. Про це 5 березня повідомив міністр закордонних справ рф сергій лавров.

Під час «круглого столу», присвяченого темі врегулювання ситуації навколо України, російський дипломат прокоментував заяви про нібито руйнування «духу Анкориджа».

📢 «Говорять про те, що зруйновано дух Анкориджа через дії США. Знаєте, в Анкориджі дух був далеко не найголовнішим. Дух – це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною. Але дух випаровується. Головне досягнення Анкориджа – не дух (дух, ще раз скажу, випаровується), а головними в Анкориджі були конкретні розуміння, досягнуті на основі пропозицій, внесених президентом Трампом і його командою переговорників», – заявив Лавров.

За його словами, у межах тристоронніх мирних консультацій, які проходили в Абу-Дабі та Женеві, вже є «певне просування», і російська сторона готова продовжувати переговорні контакти.

Лавров також зазначив, що наразі не вбачає підстав порівнювати переговорний процес щодо України з війною США проти Ірану.

📢 «Ми зараз не бачимо підстав підозрювати, що ці переговори теж є ширмою, оскільки ми знаходимося у прямому контакті з американськими колегами», – сказав він.

Водночас глава російського МЗС уточнив, що так звані «розуміння Анкориджа» передбачають певні компроміси з боку кремля.

📢 «Ми виходимо із того, що нам було запропоновано, і ми це прийняли», – заявив Лавров.

Раніше речник кремля дмитро пєсков повідомив, що можливий прорив у переговорах щодо України можливий лише за умови дотримання позицій, узгоджених під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна в Анкориджі на Алясці.

☝️ Водночас на росії регулярно згадують про так званий «дух Анкориджа», однак конкретний зміст цих домовленостей публічно не розкривається.

Відомо, що під час саміту на Алясці Дональд Трамп і володимир путін не підписували жодних офіційних документів. Тому домовленості, про які говорить москва, можуть мати лише усний характер.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф за зиму випустила по Україні 738 ракет і тисячі дронів

ВАЖЛИВО

Іранські дрони вперше атакували територію Азербайджану

ВАЖЛИВО

Трамп оголосив про масштабну військову операцію США проти Ірану

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб: на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,6 тис. дронів

ВІЙНА

Генштаб: на фронті відбулося 206 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

У Херсоні росіяни дронами атакують цивільних мешканців

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин

ВЛАДА

Офіцер ТЦК на Київщині вимагав $4 тисячі за уникнення мобілізації

КРИМІНАЛ

На росії росіяни знищили свій вертоліт – ЗМІ

ПОДІЇ

На фронті відбулось 106 бойових зіткнень, ворог застосував понад 6 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Операція Ревучий лев: Ізраїль і США заявили про початок дій проти Ірану

ВАЖЛИВО

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

ВАЖЛИВО

Трамп погрожує припинити відносини з Іспанією

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип