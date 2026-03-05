В російського лаврова випаровується дух Анкориджа

На росії й надалі розглядають домовленості зі Сполученими Штатами, досягнуті під час саміту в Анкориджі на Алясці, як точку відліку для переговорів щодо «врегулювання» війни проти України. Водночас у москві заявляють, що так званий «дух Анкориджа» поступово зникає. Про це 5 березня повідомив міністр закордонних справ рф сергій лавров.

Під час «круглого столу», присвяченого темі врегулювання ситуації навколо України, російський дипломат прокоментував заяви про нібито руйнування «духу Анкориджа».

📢 «Говорять про те, що зруйновано дух Анкориджа через дії США. Знаєте, в Анкориджі дух був далеко не найголовнішим. Дух – це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною. Але дух випаровується. Головне досягнення Анкориджа – не дух (дух, ще раз скажу, випаровується), а головними в Анкориджі були конкретні розуміння, досягнуті на основі пропозицій, внесених президентом Трампом і його командою переговорників», – заявив Лавров.

За його словами, у межах тристоронніх мирних консультацій, які проходили в Абу-Дабі та Женеві, вже є «певне просування», і російська сторона готова продовжувати переговорні контакти.

Лавров також зазначив, що наразі не вбачає підстав порівнювати переговорний процес щодо України з війною США проти Ірану.

📢 «Ми зараз не бачимо підстав підозрювати, що ці переговори теж є ширмою, оскільки ми знаходимося у прямому контакті з американськими колегами», – сказав він.

Водночас глава російського МЗС уточнив, що так звані «розуміння Анкориджа» передбачають певні компроміси з боку кремля.

📢 «Ми виходимо із того, що нам було запропоновано, і ми це прийняли», – заявив Лавров.

Раніше речник кремля дмитро пєсков повідомив, що можливий прорив у переговорах щодо України можливий лише за умови дотримання позицій, узгоджених під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна в Анкориджі на Алясці.

☝️ Водночас на росії регулярно згадують про так званий «дух Анкориджа», однак конкретний зміст цих домовленостей публічно не розкривається.

Відомо, що під час саміту на Алясці Дональд Трамп і володимир путін не підписували жодних офіційних документів. Тому домовленості, про які говорить москва, можуть мати лише усний характер.