Вівторок, 14 Жовтня, 2025
ВАЖЛИВО

В Одесі створять військову адміністрацію — Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив створення військової адміністрації (ОВА) в Одесі. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 14 жовтня.

Глава держави повідомив, що цього дня провів нараду, під час якої обговорювали ситуацію у прифронтових громадах, а також на півдні України, зокрема в Одесі.

📢 «Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації — надто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалося без належної відповіді. Усі ефективні рішення буде ухвалено», — зазначив Зеленський.

За його словами, керівника Одеської військової адміністрації призначать найближчим часом.

Як повідомляють українські ЗМІ, новим начальником Одеської військової адміністрації може стати голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Раніше Зеленський доручив розглянути можливість створення військової адміністрації в Одесі, аби підвищити рівень безпеки в регіоні.

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський раніше позбавив громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

