Середа, 18 Лютого, 2026
Денис Молотов
В Івано-Франківській області підірвали будівлю ТЦК
В Івано-Франківській області пролунав вибух у місті Коломия в приміщенні місцевого ТЦК та СП.

В Івано-Франківській області пролунав вибух у місті Коломия в приміщенні місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила регіональна прокуратура 18 лютого.

За офіційною інформацією, вибух стався о 01:15 у приміщенні Коломийського районного ТЦК та СП.

📢 «Унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. На щастя, постраждалих немає», – зазначили у прокуратурі.

Кваліфікація справи

За фактом події зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі прокурори спільно зі Службою безпеки України та Національною поліцією України встановлюють усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та можливих причетних осіб.

Подібні випадки

Нагадаємо, 21 листопада вибух стався в приміщенні РТЦК та СП в Одесі. Тоді у чоловіка, якого доставили до ТЦК, у рюкзаку спрацював вибуховий пристрій — він загинув на місці, поранення отримав працівник ТЦК.

Раніше у Рівному також стався вибух у будівлі ТЦК: загинув виконавець, кілька працівників дістали поранення. Правоохоронці повідомляли, що російські спецслужби використали агента «втемну».

