США видали ліцензію на продаж російської нафти – ЗМІ

Продаж російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають на танкерах у морі, тимчасово дозволили Сполучені Штати. Відповідна ліцензія діятиме до 11 квітня. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оприлюднив Генеральну ліцензію 134, яка стосується постачання російських енергоресурсів.

📢 «Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видає Генеральну ліцензію 134, пов’язану з росією, якою дозволяє постачання та продаж сирої нафти і нафтопродуктів походженням з російської федерації, завантажених на судна до 12 березня 2026 року», – зазначається в офіційному повідомленні OFAC.

Таким чином, дозвіл поширюється лише на ті поставки, які вже були завантажені на судна до 12 березня 2026 року.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що цей крок має обмежений характер і не спрямований на підтримку російської економіки. За його словами, рішення стосується виключно тих партій пального, які вже перебувають у дорозі.

☝️ За переконанням міністра, такий тимчасовий дозвіл необхідний для стабілізації глобальних енергетичних ринків, які зазнали значного тиску через загострення ситуації на Близькому Сході.

Відомо, що росія значною мірою отримує вигоду від зростання світових цін на енергоносії, спричиненого конфліктами в регіоні. За оцінками аналітиків, додаткові щоденні доходи російського бюджету можуть сягати близько 150 мільйонів доларів.

Наразі світовий нафтовий ринок переживає серйозні потрясіння. Конфлікт на Близькому Сході призвів до атак на енергетичну інфраструктуру та блокування руху танкерів, що спричинило скорочення видобутку нафти в регіоні на мільйони барелів щодня та зростання світових цін на енергоносії.

📌 Водночас США оголосили про намір вивільнити 172 мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стримати різке підвищення цін на світових ринках. Згідно з розпорядженням президента Дональда Трампа, постачання з резерву має розпочатися найближчим часом. Очікується, що цей обсяг нафти буде введено на ринок протягом приблизно 120 днів відповідно до заздалегідь визначеного графіка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Таїланд планує переговори щодо купівлі нафти у росії

ЕКОНОМІКА

Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог – Сирський

ПОДІЇ

Дев’ятирічного хлопчика катували місяцями: у Києві підозрюють посадовицю

КРИМІНАЛ

На Харківщині підозрюють 15-річного підлітка у зґвалтуванні трьох маленьких хлопчиків

КРИМІНАЛ

МЕА готує масштабний продаж нафти зі стратегічних запасів

ВАЖЛИВО

рф вдарила по будинку в Харкові новітньою ракетою: зросла кількість загиблих

ВАЖЛИВО

В Україні планують нову програму підтримки для 13 мільйонів громадян

ВАЖЛИВО

У Ормузькій протоці уражено вантажне судно, екіпаж евакуювався

ПОДІЇ

Аеропорт Кувейту зазнав атаки дронів, Іран атакує енергоресурси в регіоні – що відбувається на Близькому Сході

ПОДІЇ

Стівен Пайфер: події навколо Ірану створюють нові виклики для України

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Україна звинуватила Угорщину у порушенні міжнародних норм

ВЛАДА

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову

ПОДІЇ

На Закарпатті затримали чоловіків, які палицями били по авто ТЦК

КРИМІНАЛ

Трамп заявив про перемогу США у війні з Іраном

ВАЖЛИВО

Справу про вбивство ексспікера Ради Парубія передали до суду

ВАЖЛИВО
