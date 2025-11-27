Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що жодна суверенна країна не може бути поділена силовими методами, а будь-яке схвалення перегляду її кордонів створить небезпечний прецедент. Про це інформує The Guardian.

За її словами, легітимізація підриву територіальної цілісності України може стимулювати нові конфлікти в Європі та за її межами.

📢 Фон дер Ляєн зазначила, що росія «не демонструє ознак істинного бажання завершити конфлікт» і продовжує діяти в межах логіки, що бере початок ще з часів Ялтинської конференції 1945 року. Тодішній формат післявоєнного устрою часто піддавався критиці, і, за її оцінкою, москва й досі не відмовилася від відповідних підходів.

Вона наголосила: «Ми маємо бути зрозумілими: одностороннє розчленування суверенної європейської країни неприпустиме, а кордони не можуть змінюватися силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо і формалізуємо підрив кордонів, завтра це відкриє двері новим війнам, і ми не можемо цього допустити».

Очільниця Єврокомісії також прокоментувала дипломатичні ініціативи президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що спроби Вашингтона знайти формулу миру можуть стати початковою точкою для дискусій. Однак, у Європи залишаються серйозні побоювання щодо деталей запропонованого плану.

Попри це, на думку фон дер Ляєн, нинішній момент дає шанс для певного поступу, але важливо зберігати тиск на москву. На росії не демонструють готовності завершити війну.

Раніше повідомлялося, що у першому оприлюдненому «мирному плані» США для України не було жодних зобов’язань чи поступок з боку країни-агресора. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас.

👉 Також нагадаємо, що гарантії безпеки для України, які зараз обговорюють у Європейському Союзі, передбачають розширене фінансування, додаткові тренувальні програми та зміцнення оборонної промисловості. Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас