Четвер, 27 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

Денис Молотов
Денис Молотов
Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що жодна суверенна країна не може бути поділена силовими методами, а будь-яке схвалення перегляду її кордонів створить небезпечний прецедент. Про це інформує The Guardian.

За її словами, легітимізація підриву територіальної цілісності України може стимулювати нові конфлікти в Європі та за її межами.

📢 Фон дер Ляєн зазначила, що росія «не демонструє ознак істинного бажання завершити конфлікт» і продовжує діяти в межах логіки, що бере початок ще з часів Ялтинської конференції 1945 року. Тодішній формат післявоєнного устрою часто піддавався критиці, і, за її оцінкою, москва й досі не відмовилася від відповідних підходів.

Вона наголосила: «Ми маємо бути зрозумілими: одностороннє розчленування суверенної європейської країни неприпустиме, а кордони не можуть змінюватися силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо і формалізуємо підрив кордонів, завтра це відкриє двері новим війнам, і ми не можемо цього допустити».

Очільниця Єврокомісії також прокоментувала дипломатичні ініціативи президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що спроби Вашингтона знайти формулу миру можуть стати початковою точкою для дискусій. Однак, у Європи залишаються серйозні побоювання щодо деталей запропонованого плану.

Попри це, на думку фон дер Ляєн, нинішній момент дає шанс для певного поступу, але важливо зберігати тиск на москву. На росії не демонструють готовності завершити війну.

Раніше повідомлялося, що у першому оприлюдненому «мирному плані» США для України не було жодних зобов’язань чи поступок з боку країни-агресора. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас.

👉 Також нагадаємо, що гарантії безпеки для України, які зараз обговорюють у Європейському Союзі, передбачають розширене фінансування, додаткові тренувальні програми та зміцнення оборонної промисловості. Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Обстріл Білої Церкви: загиблі та поранені після нічної атаки рф

ВІЙНА

З нуля до бізнесу: як переселенці проходять курс, що дає шанс на нове життя

ОСВІТА

рф атакувала Павлоград ударними БпЛА: троє поранених

ВІЙНА

Помилки початківців у створенні біжутерії: неправильний вибір матеріалів, фурнітури та інструментів

СУСПІЛЬСТВО

У Києві не пускали людей в укриття під час атаки

СУСПІЛЬСТВО

Фінляндія долучається до «морської коаліції»

ВАЖЛИВО

Стартувала акція «16 днів проти гендерного насильства» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

ЄС представив європейський мирний план щодо України

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що варіант «мирного плану» не є остаточним

ВАЖЛИВО

Фейк: Щоб «прибрати свідків» корупційної схеми, український уряд інсценізував самогубство відомого криптотрейдера – Le Monde

СТОПФЕЙК

Лавров: москва очікує «мирний план» за «духом Анкориджа»

ВАЖЛИВО

Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

ПОЛІТИКА

Україна отримала від США проєкт «мирного плану»

ВАЖЛИВО

Рютте: росія не має права вето на вступ України до НАТО

ПОДІЇ

ЄС з початку вторгнення сплатив рф більше, ніж допоміг Україні

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ