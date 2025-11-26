Середа, 26 Листопада, 2025
Євросоюз визначив формат гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки для України, які зараз обговорюють у Європейському Союзі, передбачають розширене фінансування, додаткові тренувальні програми та зміцнення оборонної промисловості. Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після позачергової онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, що відбулася 26 листопада. Про це повідомило видання Європейська правда.

📢 «Європейський Союз сам зробить вагомий внесок у гарантії безпеки, надаючи фінансування, проводячи навчання та підтримуючи оборонну промисловість. Ми працюємо над цими деталями зараз, включно з продовженням наших поточних місій в Україні», — підкреслила Каллас.

Вона окремо зауважила, що сама природа цих гарантій безпеки не змінює головного факту.

📢 «Гарантії безпеки для України не змінюють того факту, що справжньою загрозою тут є росія», — наголосила представниця ЄС.

Каллас також навела історичний контекст, заявивши:

📢 «За останні 100 років росія атакувала понад 19 країн, а деякі з них — три чи навіть чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на росію».

За її словами, майбутня мирна домовленість має зосереджуватися саме на поведінці Москви. Саме на тому, як отримати поступки від російської сторони, щоб вони назавжди припинили агресію та не намагалися змінити кордони силою.

📢 «Фокус має бути на тому, що повинна зробити росія, агресор, а не на тому, чим має пожертвувати Україна, жертва», — сказала Каллас.

Раніше вона підкреслювала, що в ЄС підтримують дипломатичні зусилля США, але будь-яка ініціатива повинна відповідати позиції України та європейських партнерів.

👉 Також нагадаємо, що повернення росії до формату G8 «точно не має статися». Про це сказала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час ефіру на BBC Radio 4 у вівторок, 25 листопада.

