Уряд затвердив п’ять пріоритетів підтримки прифронтових регіонів

Кабінет міністрів України 13 липня затвердив комплекс заходів для підтримки прифронтових і прикордонних регіонів, які постраждали від війни. Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, план охоплює 238 громад у 10 областях та передбачає допомогу 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн — вразливі категорії населення.

П’ять ключових пріоритетів програми

Житло Програма «єОселя» для ВПО та жителів прифронтових територій.

Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% виплат у перший рік.

на іпотеку та у перший рік. Додатково — 40 тис. грн на покриття зборів і витрат при оформленні кредиту/іпотеки. Безпека Будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах. Люди 19 400 грн на тверде паливо для кожного домогосподарства.

на тверде паливо для кожного домогосподарства. Компенсація 100 кВт електроенергії на особу щомісяця.

на особу щомісяця. Збільшення оплати суспільно корисних робіт на 33%.

Безкоштовна реєстрація бізнесу та майна.

Безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах. Бізнес Субсидія аграріям: 1 000 грн за гектар у зонах бойових дій.

у зонах бойових дій. Гранти на сади та теплиці: до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

з компенсацією до 80% витрат. Можливість бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств. Здоров’я 20% надбавка медзакладам у сільських і віддалених громадах за надання первинної допомоги.

медзакладам у сільських і віддалених громадах за надання первинної допомоги. Підвищення коефіцієнтів оплати для екстреної медичної допомоги.

«Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», – зазначила вона.

Другий пакет підтримки

Свириденко повідомила, що готується новий етап допомоги, який передбачатиме:

спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків;

розширену програму відновлення житла;

пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням;

підвищення зарплат і пенсій;

нові програми підтримки соціально незахищених категорій.

☝️ Нагадаємо, раніше уряд вже виділив 1,8 млрд грн на потреби прикордонних та прифронтових регіонів.

👉 Також раніше повідомлялось, що Перша мешканка Сіверськодонецької громади отримає компенсацію з місцевого бюджету у розмірі 50% від першого внеску за іпотечним кредитом за програмою «єОселя».