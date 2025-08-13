Середа, 13 Серпня, 2025
Уряд затвердив п’ять пріоритетів підтримки прифронтових регіонів

Денис Молотов
Кабінет міністрів України 13 липня затвердив комплекс заходів для підтримки прифронтових і прикордонних регіонів, які постраждали від війни. Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, план охоплює 238 громад у 10 областях та передбачає допомогу 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн — вразливі категорії населення.

П’ять ключових пріоритетів програми

  1. Житло
    • Програма «єОселя» для ВПО та жителів прифронтових територій.
    • Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% виплат у перший рік.
    • Додатково — 40 тис. грн на покриття зборів і витрат при оформленні кредиту/іпотеки.
  2. Безпека
    • Будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.
  3. Люди
    • 19 400 грн на тверде паливо для кожного домогосподарства.
    • Компенсація 100 кВт електроенергії на особу щомісяця.
    • Збільшення оплати суспільно корисних робіт на 33%.
    • Безкоштовна реєстрація бізнесу та майна.
    • Безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах.
  4. Бізнес
    • Субсидія аграріям: 1 000 грн за гектар у зонах бойових дій.
    • Гранти на сади та теплиці: до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.
    • Можливість бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств.
  5. Здоров’я
    • 20% надбавка медзакладам у сільських і віддалених громадах за надання первинної допомоги.
    • Підвищення коефіцієнтів оплати для екстреної медичної допомоги.

📢 «Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», – зазначила вона.

Другий пакет підтримки

Свириденко повідомила, що готується новий етап допомоги, який передбачатиме:

  • спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків;
  • розширену програму відновлення житла;
  • пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням;
  • підвищення зарплат і пенсій;
  • нові програми підтримки соціально незахищених категорій.

☝️ Нагадаємо, раніше уряд вже виділив 1,8 млрд грн на потреби прикордонних та прифронтових регіонів.

👉 Також раніше повідомлялось, що Перша мешканка Сіверськодонецької громади отримає компенсацію з місцевого бюджету у розмірі 50% від першого внеску за іпотечним кредитом за програмою «єОселя».

