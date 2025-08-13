Уряд затвердив п’ять пріоритетів підтримки прифронтових регіонів

Кабінет міністрів України 13 липня затвердив комплекс заходів для підтримки прифронтових і прикордонних регіонів, які постраждали від війни. Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, план охоплює 238 громад у 10 областях та передбачає допомогу 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн — вразливі категорії населення.
📢 «Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення», – зазначила вона.
П’ять ключових пріоритетів програми
- Житло
- Програма «єОселя» для ВПО та жителів прифронтових територій.
- Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% виплат у перший рік.
- Додатково — 40 тис. грн на покриття зборів і витрат при оформленні кредиту/іпотеки.
- Безпека
- Будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.
- Люди
- 19 400 грн на тверде паливо для кожного домогосподарства.
- Компенсація 100 кВт електроенергії на особу щомісяця.
- Збільшення оплати суспільно корисних робіт на 33%.
- Безкоштовна реєстрація бізнесу та майна.
- Безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах.
- Бізнес
- Субсидія аграріям: 1 000 грн за гектар у зонах бойових дій.
- Гранти на сади та теплиці: до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.
- Можливість бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств.
- Здоров’я
- 20% надбавка медзакладам у сільських і віддалених громадах за надання первинної допомоги.
- Підвищення коефіцієнтів оплати для екстреної медичної допомоги.
📢 «Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», – зазначила вона.
Другий пакет підтримки
Свириденко повідомила, що готується новий етап допомоги, який передбачатиме:
- спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків;
- розширену програму відновлення житла;
- пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням;
- підвищення зарплат і пенсій;
- нові програми підтримки соціально незахищених категорій.
☝️ Нагадаємо, раніше уряд вже виділив 1,8 млрд грн на потреби прикордонних та прифронтових регіонів.
👉 Також раніше повідомлялось, що Перша мешканка Сіверськодонецької громади отримає компенсацію з місцевого бюджету у розмірі 50% від першого внеску за іпотечним кредитом за програмою «єОселя».