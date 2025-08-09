Субота, 9 Серпня, 2025
Схвалено першу виплату компенсації за кредитом єОселі у Сіверськодонецькій громаді

Перша мешканка Сіверськодонецької громади отримає компенсацію з місцевого бюджету у розмірі 50% від першого внеску за іпотечним кредитом за програмою «єОселя». Про це повідомляє Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА).

📢 «Маємо перше успішне звернення у рамках дії нашої програми з відшкодування мешканцям Сєвєродонецької громади 50% першого внеску за іпотечними кредитами по єОселі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на засіданні громадської комісії з житлових питань Сіверськодонецької МВА розглянули пакет документів першої заявниці на отримання компенсації.

Жінка, на ім’я Оксана — внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка тимчасово орендує житло. 22 липня 2025 року вона уклала договір купівлі житла на Київщині за іпотечним кредитом у рамках державної програми «єОселя».

📒 Надані заявницею документи та додаткові пояснення під час засідання повністю відповідають вимогам участі у міській програмі допомоги для мешканців громади, які прагнуть придбати власне житло.

✅ За результатами розгляду комісія одноголосно ухвалила рішення про виплату компенсації у розмірі 50% першого внеску. Це становить понад 160 тисяч гривень. Гроші буде перераховано найближчим часом.

❗У Сіверськодонецькій МВА щиро вітають пані Оксану та її родину з цією важливою підтримкою! Вони раді бути причетними до процесу повернення людей до гідних умов життя!

Також у міській адміністрації сподіваються, що приклад першої учасниці програми відшкодування половини першого внеску за іпотечними кредитами за державною програмою «єОселя» надихне інших жителів громади та стане стимулом для інших громад України.

Ця ініціатива покликана допомогти мешканцям. Особливо внутрішньо переміщеним особам, які через війну втратили житло і шукають можливості його придбати в безпечних регіонах. Програма «єОселя» сприяє полегшенню фінансового навантаження під час придбання житла та підтримує відновлення нормального життя громадян.

