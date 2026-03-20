Уряд спрямував понад 12 млрд грн на критичну інфраструктуру

Уряд спрямував понад 12 млрд грн на критичну інфраструктуру
Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки / t.me/svyrydenkoy / 20.03.2026

Підготовка до зими в Україні вже розпочалася — уряд ухвалив рішення спрямувати 12,85 млрд грн на першочергові роботи в межах планів стійкості регіонів. Відповідне рішення було прийняте під час виїзного засідання Кабміну в Одесі, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, фінансування охопить 209 об’єктів критичної інфраструктури, розташованих у прифронтових регіонах та Київській області.

☝️ Із загальної суми 3,5 млрд грн передбачено на захист 24 високовольтних підстанцій. Роботи виконуватиме Агентство відновлення. Ще 9,4 млрд грн буде спрямовано безпосередньо регіонам, які перебувають під підвищеним ризиком обстрілів.

📢 «Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об’єктів критичної інфраструктури. Ми розпочали підготовку до наступної зими. Пріоритети – захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, децентралізація теплопостачання», – зазначила Свириденко.

У межах першого етапу фінансування окремі області вже отримають кошти:

✅ Одеська область — 582,3 млн грн;
✅ Миколаївська область — 280,7 млн грн;
✅ Херсонська область — 97,5 млн грн.

Прем’єрка також повідомила, що загальна потреба у фінансуванні заходів із забезпечення енергостійкості оцінюється у 278 млрд грн (близько 5,4 млрд євро).

📢 «Для її покриття Уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів», – додала вона.

Паралельно триває реалізація інших енергетичних проєктів. Очікується, що до початку наступного опалювального сезону в Україні буде введено в експлуатацію близько 1,5 ГВт когенераційних установок, з яких приблизно 400 МВт забезпечать державні підприємства.

👉 Також раніше повідомлялось, що уряд України виділив перший транш у розмірі 10 млрд гривень на забезпечення реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

