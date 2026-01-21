Уряд спрямував 2,56 млрд грн на закупівлю мобільної розподіленої генерації

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 2,56 млрд гривень із резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. Про це у середу, 21 січня, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За словами очільниці уряду, за ці кошти планується придбати генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

📢 «Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба», — зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністр підкреслила, що закупівлі здійснюватимуться за спрощеними процедурами, без затягування строків. Також урядом уже визначено відповідального замовника та затверджено чіткий порядок використання придбаної генерації.

☝️ Насамперед обладнання призначене для забезпечення об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які є критично важливими для життєзабезпечення населення.

Юлія Свириденко наголосила, що в умовах постійних російських атак по енергетичній інфраструктурі Україна потребує не лише великих енергооб’єктів, а й менших автономних установок, здатних працювати незалежно від централізованих мереж.

📢 «Нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж», — заявила вона.

1 з 3

☝️ Нагадаємо, російська армія від початку повномасштабного вторгнення систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на 20 січня росіяни знову атакували Київ та низку інших регіонів, що спричинило серйозні перебої з енергопостачанням.

Столиця вже понад тиждень живе в умовах постійних аварійних відключень. Вранці 21 січня було зафіксовано нові знеструмлення у чотирьох областях через чергові російські атаки.

➡️ Також водопостачання у Києві вдалося відновити в повному обсязі після аварійних робіт, спричинених масованою російською атакою.