Середа, 21 Січня, 2026
ВАЖЛИВО

Уряд спрямував 2,56 млрд грн на закупівлю мобільної розподіленої генерації

Денис Молотов
Уряд спрямував 2,56 млрд грн на закупівлю мобільної розподіленої генерації
Фото ілюстративне: мобільні дизельні електростанцій DALGAKIRAN DJ1700CU ДСНС України.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 2,56 млрд гривень із резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. Про це у середу, 21 січня, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За словами очільниці уряду, за ці кошти планується придбати генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

📢 «Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба», — зазначила Свириденко.

Уряд спрямував 2,56 млрд грн на закупівлю мобільної розподіленої генерації 04
Ілюстративне фото: Юлія Свириденко | Премʼєр-міністр України / Telegram

Прем’єр-міністр підкреслила, що закупівлі здійснюватимуться за спрощеними процедурами, без затягування строків. Також урядом уже визначено відповідального замовника та затверджено чіткий порядок використання придбаної генерації.

☝️ Насамперед обладнання призначене для забезпечення об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які є критично важливими для життєзабезпечення населення.

Юлія Свириденко наголосила, що в умовах постійних російських атак по енергетичній інфраструктурі Україна потребує не лише великих енергооб’єктів, а й менших автономних установок, здатних працювати незалежно від централізованих мереж.

📢 «Нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж», — заявила вона.

☝️ Нагадаємо, російська армія від початку повномасштабного вторгнення систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на 20 січня росіяни знову атакували Київ та низку інших регіонів, що спричинило серйозні перебої з енергопостачанням.

Столиця вже понад тиждень живе в умовах постійних аварійних відключень. Вранці 21 січня було зафіксовано нові знеструмлення у чотирьох областях через чергові російські атаки.

➡️ Також водопостачання у Києві вдалося відновити в повному обсязі після аварійних робіт, спричинених масованою російською атакою.

