Уряд Грузії ухвалив рішення надати Україні генератори

Грузія передасть Україні генератори — відповідне рішення ухвалили 31 жовтня на засіданні уряду. Як повідомляє Ехо Кавказу, розпорядження підписав прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для України різні типи генераторів на суму 1,5 млн ларі, що становить понад 500 тисяч доларів США.

☝️ Як зазначається, попри складні політичні відносини, Грузія періодично надає Києву гуманітарну допомогу. Напруження між країнами виникло після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді правляча партія Грузинська мрія оголосила, що не приєднається до міжнародних санкцій проти москви.

📢 Українська влада у відповідь неодноразово називала Грузинську мрію проросійською політичною силою, тоді як у Тбілісі наполягають, що продовжують дотримуватися політики «односторонньої дружби» з Україною.

💡 Передача генераторів є важливою допомогою для української енергосистеми, яка постійно зазнає ударів з боку росії. Унаслідок атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема у Києві, в Україні регулярно запроваджуються аварійні відключення електроенергії, особливо в зимовий період.

Європейський парламент раніше заявив, що не визнає чинний уряд Грузії легітимним, що фактично призупинило її інтеграційний процес до ЄС.