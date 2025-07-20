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ЄС «заморозив» євроінтеграцію Грузії через авторитарний курс влади

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС «заморозив» євроінтеграцію Грузії через авторитарний курс влади

Європейський парламент зробив безпрецедентний крок, фактично заблокувавши подальше просування Грузії на шляху до членства в Європейському Союзі. Рішення було оприлюднено 19 липня на офіційній платформі Європарламенту в соцмережі X (колишній Twitter) та містить однозначне формулювання: чинна грузинська влада більше не визнається легітимною європейськими інституціями.

Це рішення означає фактичне припинення процесу євроінтеграції Грузії, поки країна не повернеться до демократичного шляху розвитку.

У документі наголошується, що підтримка з боку Європарламенту залишається за грузинським народом, який продовжує відстоювати європейські цінності, однак уряд, сформований після виборів, вважається таким, що не відповідає демократичним нормам. У ЄС переконані: без перегляду політичного курсу та забезпечення чесного виборчого процесу Грузія не зможе претендувати на членство в європейській спільноті.

📢 «Грузія не може вступити до ЄС, доки її уряд не змінить свій авторитарний курс», – йдеться у заяві.

Критичні оцінки ситуації в Грузії з боку Заходу посилилися після парламентських виборів, що відбулися восени 2024 року. Їх перебіг супроводжувався численними звинуваченнями у фальсифікаціях, адміністративному тиску та нерівному доступі опозиції до медіа. Перемогу здобула партія, яку в ЄС та США пов’язують із прокремлівською ідеологією. Особливе обурення викликала постать нового президента — кандидата без вищої освіти, відомого антизахідними заявами.

Ключовим моментом, який остаточно зруйнував довіру між Брюсселем і Тбілісі, стало ухвалення так званого закону про «іноземних агентів». Цей документ, за змістом і функціоналом, практично ідентичний російському закону, що використовується для репресій проти незалежних медіа та неурядових організацій. Європарламент оцінив його як засіб політичного тиску на громадянське суспільство та ще один доказ згортання реформ.

Реакція цивілізованого Світу

Відповідна реакція не забарилася: Україна першою запровадила санкції проти представників грузинської влади, причетних до впровадження репресивних практик. До ініціативи приєдналися й Сполучені Штати, які ввели обмеження на видачу віз окремим високопосадовцям. У свою чергу, в Брюсселі дедалі активніше лунають заклики до перегляду всієї програми підтримки Грузії.

👉 Також Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, яка передбачала впровадження санкцій проти грузинської влади. Асамблея закликала до проведення дострокових парламентських виборів під наглядом ПАРЄ.

Євроінтеграція Грузії, яка ще кілька років тому вважалася одним із найуспішніших прикладів зближення пострадянської держави з ЄС, наразі поставлена на паузу. Подальше просування країни залежить від того, чи зможе вона гарантувати верховенство права, дотримання прав людини та проведення чесних виборів.

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