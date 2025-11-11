Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому»

Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК Енергоатом у вівторок, 11 листопада. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

📢 «Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії», – наголосила Свириденко.

Посадовиця нагадала, що корпоративна реформа «Енергоатому» стартувала у 2023 році, коли за конкурсом було сформовано склад наглядового органу. Втім, через ситуацію, що склалася в компанії, уряд ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень нинішньої ради.

За словами прем’єр-міністерки, протягом тижня Міністерство економіки повинне подати уряду на затвердження новий склад наглядової ради Енергоатому, погоджений із міжнародними партнерами.

☝️ «Новий склад має швидко перезапустити керівництво компанії, провести повний аудит та сприяти правоохоронцям у розслідуванні фактів можливої корупції», – заявила Свириденко.

Вона додала, що Державна аудиторська служба вже отримала доручення здійснити терміновий аудит діяльності Енергоатому, зокрема щодо закупівель.

📢 «Доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі щодо закупівель», – уточнила глава уряду.

Свириденко підкреслила, що розраховує на швидке завершення аудиту, результати якого передадуть правоохоронним і антикорупційним органам для подальших процесуальних дій.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада Енергоатому планувала скликати спеціальне засідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями у корупції серед працівників компанії.