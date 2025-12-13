Субота, 13 Грудня, 2025
Денис Молотов
Уряд Болгарії пішов у відставку після масштабних протестів

Парламент Болгарії у п’ятницю, 12 грудня, офіційно прийняв відставку уряду на чолі з прем’єр-міністром Росеном Желязковим. Рішення ухвалили на тлі масових антиурядових протестів, що охопили країну, повідомляє видання SeeNews.

За відставку проголосували всі 227 депутатів, які були присутні в сесійній залі. Водночас три партії правлячої коаліції разом контролювали лише 102 із 240 місць у парламенті.

Як зазначає Reuters, увечері в середу, 10 грудня, тисячі людей вийшли на акції протесту в Софії та десятках інших міст Болгарії. Спочатку демонстрації були спрямовані проти проєкту бюджету на 2026 рік, зокрема запланованого підвищення податків для фінансування зростання державних витрат. Окремою причиною невдоволення став намір уряду перейти на євро.

За даними соціологічних опитувань, близько половини громадян Болгарії виступають проти запровадження євро, побоюючись втрати національного суверенітету та можливого зростання цін через дії роздрібних торговців після відмови від національної валюти — лева.

Згодом акції протесту переросли у масштабне обурення діяльністю уряду. Учасники мітингів вимагали повної відставки кабінету міністрів, перезапуску політичної системи та звинувачували уряд меншості у неспроможності ефективно боротися з корупцією.

11 грудня уряд Болгарії оголосив про відставку. Прем’єр-міністр Росен Желязков пояснив це тим, що його кабінету не вдалося переконати опонентів у доцільності запропонованого проєкту державного бюджету.

Раніше також повідомлялося, що Сербія та Болгарія готуються до націоналізації російських нафтопереробних заводів.

👉 Також нагадаємо, що Болгарія не продаватиме Україні корпуси двох ядерних реакторів типу ВВЕР-1000, щодо яких між сторонами раніше тривали переговори.

