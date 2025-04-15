Болгарія не продаватиме Україні реактори ВВЕР-1000 для АЕС

Болгарія не продаватиме Україні корпуси двох ядерних реакторів типу ВВЕР-1000, щодо яких між сторонами раніше тривали переговори. Про це у вівторок, 15 квітня, заявив віцепрем’єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров, повідомляє національне агентство BTA.

За його словами, після консультацій з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером партії GERB Бойком Борисовим, було досягнуто спільного рішення не продавати обладнання.

📢 «Ми спільно захистили це надзвичайно важливе стратегічне рішення», — наголосив Зафіров, підкресливши, що реактори ВВЕР-1000 є ключовим активом Болгарії та елементом її енергетичної незалежності.

Переговори між Болгарією та Україною стосувалися реакторного обладнання, збудованого для Беленської АЕС, яке так і не було введено в експлуатацію. Українська сторона планувала використати ці енергоблоки для розширення Хмельницької АЕС, зокрема для добудови енергоблоків №3 та №4.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше підкреслював, що ці реактори можуть покрити потреби, які нині забезпечуються імпортною електроенергією.

📢 «Це більш ніж 2 гігавати електрики. Це також допоможе стримувати зростання цін на електрику для населення», — заявляв Зеленський.

Також він додав, що критика з приводу використання обладнання російського виробництва є необґрунтованою:

📢 «Тим, хто критикує закупівлю російського обладнання, невигідна дешева енергія для України», — зазначав Зеленський.

☝️ Нагадаємо, що 11 лютого Верховна Рада України надала дозвіл державній компанії «Енергоатом» на придбання в Болгарії реакторних установок для завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Невдовзі після цього Зеленський підписав відповідний закон.

За даними «Енергоатому», енергоблок №3 вже готовий на 75%, а блок №4 — на 25%. Компанія оцінює, що завершення їх будівництва можливе протягом трьох і п’яти років відповідно.