Уражено стратегічний порт Усть-Луга в Ленінградській області рф

Денис Молотов
Фото: наслідки атаки на російську нафтову та портову інфраструктуру / Exilenova+ / 25.03.2026

У ніч проти середи, 25 березня, у Ленінградській області на росії зафіксовано масовану атаку за участю безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Фото: скриншот з соцмереж / 25.03.2026

За даними російських ЗМІ та губернатора Ленобласті Дрозденка, російська протиповітряна оборона (ППО) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили 33 дрони. Водночас російські чиновники повідомляли про успішну атаку на стратегічний порт Усть-Луга.

📊 Хронологія вибухових подій

Одним із ключових об’єктів став порт Усть-Луга, який є важливою складовою енергетичної інфраструктури рф. Після серії вибухів на території порту виникла пожежа, яку наразі ліквідовують аварійно-рятувальні служби.

Фото: скриншот з соцмереж / 25.03.2026

За даними відкритих джерел, порт щодня експортує близько 700 тисяч барелів нафти, а річний обсяг перероблених нафтопродуктів у 2022 році становив майже 33 млн тонн.

Мешканці регіону повідомляли, що активні дії в небі тривали довгий час, а звуки вибухів було добре чути й на околицях.

Через загрозу у Санкт-Петербурзі аеропорт Пулково увів план «Килим / Ковьор», тимчасово зупинивши прийом та відправлення рейсів. Багато рейсів на москви, до Стамбула та Душанбе скасовано або перенесено; літаки, що прямували до міста, залишились в зоні очікування.

💥 Офіційне підтвердження ураження від Генштабу ЗСУ

Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ / 25.03.2026

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові уразили стратегічний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Під удари потрапили завод «Новатек-Усть-Луга» та інфраструктура нафтового термінала.

📢 «За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Військові підкреслюють, що об’єкт використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на підтримку збройної агресії проти України.

Крім того, за даними Генштабу, були уражені ворожі вузли зв’язку в Донецьку, Великий Новосілці та Гірнику на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також у районі Федорівки Запорізької області.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 21 березня, на росії прогриміла серія вибухів у Саратові, Енгельсі та Тольятті. Тоді вогонь спалахнув на нафтопереробному заводі в Саратові, а в Самарській області постраждав «Тольяттіазот».

👉 Також українські військові 22–23 березня завдали уражень по ключових об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури росії.

▶️ Відео моніторингових каналів з місця подій на росії:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Наслідки атак: знеструмлення та графіки обмежень по всій країні

ВАЖЛИВО

У Києві не посилювали мобілізацію — заява ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Нафта по $150: ціни на сировину злетіли в окремих країнах

ВАЖЛИВО

Україна працює з ЄС над блокуванням суден тіньового флоту

ПОЛІТИКА

Трамп: Україна “нічого не зробила” для США у війні з Іраном

ПОЛІТИКА

Трамп повідомив про «жест доброї волі» від Ірану

ВАЖЛИВО

Розширено програму компенсацій першого внеску за «єОселя» в Лисичанській громаді

ЛУГАНЩИНА

У Європі викрили можливу агентурну мережу рф

ПОЛІТИКА

Помер Чак Норріс — легендарному актору було 86 років

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 187 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,1 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

США розпочали нову фазу операції в Ормузькій протоці

ВАЖЛИВО

Окупанти запустили понад 5500 дронів та здійснили 152 штурми за добу – Генштаб

ВІЙНА

Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі

ПОДІЇ

Окупанти знищили навчальний заклад на Чернігівщині

ВІЙНА

США можуть завершити військову кампанію проти Ірану — Трамп

ВАЖЛИВО
