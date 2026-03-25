Уражено стратегічний порт Усть-Луга в Ленінградській області рф

У ніч проти середи, 25 березня, у Ленінградській області на росії зафіксовано масовану атаку за участю безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За даними російських ЗМІ та губернатора Ленобласті Дрозденка, російська протиповітряна оборона (ППО) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили 33 дрони. Водночас російські чиновники повідомляли про успішну атаку на стратегічний порт Усть-Луга.

📊 Хронологія вибухових подій

Одним із ключових об’єктів став порт Усть-Луга, який є важливою складовою енергетичної інфраструктури рф. Після серії вибухів на території порту виникла пожежа, яку наразі ліквідовують аварійно-рятувальні служби.

За даними відкритих джерел, порт щодня експортує близько 700 тисяч барелів нафти, а річний обсяг перероблених нафтопродуктів у 2022 році становив майже 33 млн тонн.

Мешканці регіону повідомляли, що активні дії в небі тривали довгий час, а звуки вибухів було добре чути й на околицях.

Через загрозу у Санкт-Петербурзі аеропорт Пулково увів план «Килим / Ковьор», тимчасово зупинивши прийом та відправлення рейсів. Багато рейсів на москви, до Стамбула та Душанбе скасовано або перенесено; літаки, що прямували до міста, залишились в зоні очікування.

💥 Офіційне підтвердження ураження від Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові уразили стратегічний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Під удари потрапили завод «Новатек-Усть-Луга» та інфраструктура нафтового термінала.

📢 «За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Військові підкреслюють, що об’єкт використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на підтримку збройної агресії проти України.

Крім того, за даними Генштабу, були уражені ворожі вузли зв’язку в Донецьку, Великий Новосілці та Гірнику на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також у районі Федорівки Запорізької області.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 21 березня, на росії прогриміла серія вибухів у Саратові, Енгельсі та Тольятті. Тоді вогонь спалахнув на нафтопереробному заводі в Саратові, а в Самарській області постраждав «Тольяттіазот».

👉 Також українські військові 22–23 березня завдали уражень по ключових об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури росії.

▶️ Відео моніторингових каналів з місця подій на росії: