Умєров заявив про звуження кола невирішених питань під час переговорів

Денис Молотов
Умєров заявив про звуження кола невирішених питань під час переговорів
Ілюстративне фото з відкритих джерел: фото: секретар РНБО України Рестем Умєров.

У Флориді 22 березня завершився черговий етап перемовин між Україною та США, спрямований на досягнення стійкого миру. Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров.

📢 «Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян. Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», – зазначив Рустем Умєров.

☝️ За його словами, сторонам вдалося досягти помітного прогресу у формуванні підходів до гарантій безпеки.

Рустем Умєров також подякував США за «системну залученість до переговорного процесу» та висловив сподівання, що нинішня динаміка дозволить перейти до наступного етапу консультацій.

За підсумками зустрічей українська делегація доповіла про результати роботи шостому президенту України Володимир Зеленський. Детальну інформацію про переговори планують оприлюднити після повернення делегації до України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловлював занепокоєння, що загострення ситуації навколо Ірану може негативно вплинути на переговорний процес щодо завершення війни.

Також повідомлялося, що тристоронні переговори за участю України, США та російської федерації кілька разів переносилися — спочатку з кінця лютого на початок березня, а згодом були відкладені повторно.

