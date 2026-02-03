Вівторок, 3 Лютого, 2026
Укренерго повідомило про аварійні відключення після масованої атаки рф

Денис Молотов
Укренерго повідомило про аварійні відключення після масованої атаки рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Знеструмлення після атаки рф зафіксовані у Києві, а також у Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомила НЕК «Укренерго».

За даними компанії, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росії пошкоджено енергооб’єкти одразу в кількох регіонах.

📢 «Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», — зазначили в Укренерго.

Наразі в окремих областях вимушено застосовуються аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

☝️ Окрім цього, через наслідки нинішніх і попередніх російських обстрілів, у всіх регіонах України діють:

— обмеження потужності для промисловості;
графіки погодинних відключень для населення.

Укренерго повідомило про аварійні відключення після масованої атаки рф 01
НЕК “Укренерго”

Також повідомляється, що через складні погодні умови — ожеледь та обмерзання ліній електропередачі — на ранок 3 лютого повністю або частково були знеструмлені 68 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених мереж.

📢 «В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Просимо максимально обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00», — наголосили в Укренерго.

👉 Нагадаємо, у ніч на 3 лютого російські війська здійснили масовану атаку ракетами та дронами по Києву, Харкову, Дніпру та інших містах. Під ударами опинилися переважно житлова та енергетична інфраструктура у восьми областях України.

Загалом ворог застосував понад 70 ракет і близько 450 безпілотників, більшість з яких було перехоплено силами ППО та РЕБ.

