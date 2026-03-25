Український актор Олег Гусєв пішов із життя у віці 56 років після тривалої боротьби з хворобою. Про це повідомив його друг і колега гуморист Вадим Мичковський (відомий як Дядя Жора) у своєму Instagram.

У своєму дописі він висловив співчуття родині та близьким актора. За словами Мичковського, Олег Гусєв був людиною з великим серцем, яка вміла об’єднувати друзів і дарувати позитив.

Прощання з актором відбулося 24 березня. Церемонія пройшла у монастирі на території Ботанічного саду імені Миколи Гришка. Після цього тіло було доставлено до крематорію на Байкове кладовище.

ℹ️ Олег Гусєв народився у місті Біла Церква. Він здобув освіту у Білоцерківському національному аграрному університеті, однак свою професійну діяльність пов’язав з акторством. У його творчому доробку — чисельні ролі у відомих українських стрічках. Серед них — «Носоріг», «Я працюю на кладовищі», «У той області небес» та «Васька Немешаєв».

Останні роки актор співпрацював із FILM.UA Group. Він продовжував активно зніматися та залишався впізнаваним і популярним серед глядачів.

