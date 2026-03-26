Українські військові просунулися на Дніпропетровщині

Денис Молотов
Українські військові просунулися на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українські військові встановили контроль над населеним пунктом Березове у Дніпропетровській області. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у четвер, 26 березня.

Зазначається, що успіху досягли підрозділи 95 окремої десантно-штурмової (ОДШБр) Поліської бригади.

Українські військові просунулися на Дніпропетровщині
Фото ілюстративне: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

📢 «Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України – противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди», – йдеться у повідомленні.

⚔️ Ситуація на напрямку

У Десантно-штурмових військах також повідомили про подальший наступ українських сил на півдні. На Олександрівському напрямку, за їхніми даними, звільнено дев’ять населених пунктів, ще три — повністю зачищено від противника.

  • Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські військові відновили контроль над 400 км² території на цьому напрямку.
  • Впродовж минулої доби 25 березня на лінії фронту відбулось 158 бойових зіткнень. Вчора росіяни завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу.
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

