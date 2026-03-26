Українські військові просунулися на Дніпропетровщині

Українські військові встановили контроль над населеним пунктом Березове у Дніпропетровській області. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у четвер, 26 березня.

Зазначається, що успіху досягли підрозділи 95 окремої десантно-штурмової (ОДШБр) Поліської бригади.

📢 «Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України – противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди», – йдеться у повідомленні.

⚔️ Ситуація на напрямку

У Десантно-штурмових військах також повідомили про подальший наступ українських сил на півдні. На Олександрівському напрямку, за їхніми даними, звільнено дев’ять населених пунктів, ще три — повністю зачищено від противника.