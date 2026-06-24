рф отримала по куполу: ліквідовано новітній комплекс РЕБ у Керчі

У тимчасово окупованій Керчі підрозділи Сил оборони України успішно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Волна Купол Гарант», який активно використовувався ворогом для придушення роботи супутникового зв’язку «Starlink». Про це офіційно свідчать супутникові знімки, оприлюднені в моніторинговому Telegram-каналі Exilenova+ у середу, 24 червня.

Ураження цієї дороговартісної системи стало черговим серйозним ударом по спробах загарбників осліпити українські розвідувальні та ударні безпілотники на прифронтових територіях. Організація радіоелектронної протидії є одним із ключових елементів оборони окупаційних військ у Криму.

Уточнені кадри космічної верифікації наочно зафіксували місця згорілих установок та пошкоджених елементів комплексу. Повідомляється, що відразу після нанесення точного вогневого удару більшу частину причепів з уцілілим спецобладнанням росіяни поспіхом перемістили в інші райони.

Принцип роботи та технічні вразливості комплексу «Волна Купол Гарант»

Новітня розробка російського військово-промислового комплексу створювалася з метою нейтралізації переваги ЗСУ у швидкісному зв’язку.

Комплекс «Волна Купол Гарант» являє собою складну систему супутникових антен, розгорнутих на кількох автомобільних причепах. Він створює потужні цілеспрямовані перешкоди для конкретного супутника «Starlink» у частотному діапазоні від 14 до 14,5 ГГц, перериваючи його стабільний зв’язок із наземними терміналами. Один такий комплекс забезпечує умовний «захист» обмеженої території площею приблизно 20 кв. км.

російський виробник «русский купол» наразі офіційно не розкриває повних технічних характеристик своєї техніки. Однак, за верифікованими даними мілітарного порталу Militarnyi, орієнтовна ринкова вартість одного такого комплексу становить близько 150 млн рублів.

Помітність для радіорозвідки та ліквідація на лінії фронту

Попри задекларовану здатність ефективно створювати радіоперешкоди супутникам, комплекс має суттєві та критичні для виживання вразливості.

Американська компанія SpaceX здатна оперативно виявляти виникнення штучних перешкод у каналах зв’язку. Крім того, сучасні супутники радіорозвідки країн-партнерів миттєво фіксують потужне випромінювання комплексу, що максимально полегшує його точне виявлення. Сили оборони України оперативно знаходять та уражають такі установки за допомогою звичайних дронів-камікадзе. Подібні системи раніше вже успішно нищили воїни 422-го полку безпілотних систем та СБУ.

1 з 2

Нагадаємо, серед головних конструктивних недоліків самі росіяни відмічають, що новостворений «Волна Купол Гарант» через свої фізичні параметри має стояти надто близько до лінії фронту. Це робить його надзвичайно помітним для української артилерії та повітряної розвідки.

Як повідомлялося раніше, кремль на чолі з путіним змушений постійно перекидати дефіцитні системи ППО типу «Панцир-С1» для прикриття таких радіолокаційних станцій у Керчі та Севастополі. Також стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено системи ППО та військові аеродроми.