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Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 96 дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 96 дронів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Війська рф у ніч на 21 червня атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, двома аеробалістичними ракетами Кинджал та 105 БпЛА. Офіційні дані оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 96 дронів 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українська протиповітряна оборона вела інтенсивну бойову роботу в більшості регіонів. Ворог застосував широку номенклатуру ударних засобів, комбінуючи важке ракетне озброєння з різними типами безпілотних апаратів.

У ніч на 21 червня (з 18:00 20 червня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької області, 2 аеробалістичними ракетами “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 105 ударними БпЛА типу «Shahed «(в т.ч. реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Запуски здійснювалися із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача, Чауда – ТОТ АР Крим.

Результати роботи протиповітряної оборони та влучання
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 96 дронів 02
Повітряні Сили ЗСУ / 21.06.2026

Для відбиття повітряного нападу задіяли всі наявні компоненти Сил оборони. Повітряний напад спільно відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем (СБС), а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Своєчасно вжиті заходи радіоелектронної боротьби дозволили нейтралізувати більшість апаратів-імітаторів.

Водночас уникнути пошкоджень інфраструктури не вдалося через високу інтенсивність пусків. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Наразі офіційна інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється фахівцями.

Бойова робота триває, оскільки в повітряному просторі на момент звіту знаходяться ворожі БпЛА. Мешканців закликають суворо дотримуватись правил безпеки.

Наслідки ворожих обстрілів у Сумській та Дніпропетровській областях

Паралельно з повітряною атакою дронів окупаційні війська продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти України з використанням артилерії та важких керованих авіабомб.

Нагадаємо, війська рф вранці 21 червня обстріляли Сумську громаду. По медичну допомогу звернулися шестеро людей, одну потерпілу госпіталізовано. Рятувальні та екстрені служби оперативно працюють на місцях руйнувань цивільних об’єктів.

Також офіційно повідомлялося, що війська рф з вечора понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровської області авіабомбами, безпілотниками та з артилерії. Внаслідок цих масованих ударів одна людина загинула, ще дев’ятеро зазнали поранень різного ступеня важкості. На місцях влучань триває документування чергових злочинів країни-агресора.

👉 Раніше стало відомо, що нові українські модернізовані дрони FP (Fire Point) атакували нафтопереробку в російській Тюмені за понад 2000 кілометрів від кордону.

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