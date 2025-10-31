П’ятниця, 31 Жовтня, 2025
Українські спецслужби ліквідували ракету «орєшнік» на території рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Українські спецслужби ліквідували ракету «орєшнік» на території рф

Українські спецслужби здійснили унікальну операцію з ліквідації російської балістичної ракети середньої дальності, яку росіни називають «орєшнік». Про це повідомив керівник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк під час брифінгу, інформує Інтерфакс-Україна у п’ятницю, 31 жовтня.

📢 «До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один із трьох “орєшників” було успішно знищено на їх території, на Капустіному Яру, силами ГУР, СБУ і СЗР», — зазначив глава СБУ.

За словами Малюка, було отримано стовідсоткове підтвердження знищення ракети.

📢 «Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція. Про це доповідалося виключно верховному головнокомандувачу — президенту України. Також про це знали декілька президентів інших країн», — розповів керівник СБУ.

Він уточнив, що спецоперацію провели ще позаминулого літа, «коли назву орєшнік ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували».

☝️ Нагадаємо, що за даними Головного управління розвідки (ГУР МОУ), після обстрілу Дніпра у листопаді 2024 року немає підтверджених фактів застосування росією ракети «орєшнік» проти України.

👉 Також повідомлялось, що українські військові в ніч проти 19 жовтня здійснили удари по двох стратегічних об’єктах на російській федерації. Уражено Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області та Оренбурзькому газопереробному заводу (ГПЗ).

