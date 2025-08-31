На росії під москвою потужно палає хімзавод. Відео

На росії у місті Балашиха московської області сталася масштабна й потужна пожежа на хімзаводі. Про загоряння повідомили місцеві та інформаційні Telegram-канали.

Очевидці пишуть, що над містом здійнялися щільні клуби чорного диму, а в повітрі відчувається різкий запах гару.

Згодом вогонь поширився і на сусідні будівлі. За даними російських ЗМІ, наразі пожежники намагаються загасити вже два об’єкти. До ліквідації вогню залучили авіацію — над осередком працює пожежний вертоліт.

😶 На цей момент інформації про постраждалих чи загиблих не надходило.

Раніше повідомлялося, що в російському Ростові-на-Дону теж сталася велика пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про три вибухи на тлі загрози атаки безпілотників, після чого в місті спалахнув потужний вогонь.

☝️ Також нагадаємо, що у ніч проти суботи у місті Алексин Тульської області на росії пролунали потужні вибухи. Як стало відомо 30 серпня, під удар потрапив підземний склад вибухових речовин, розташований на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат».