Повномасштабна війна проти України коштувала російській федерації приблизно 550 млрд доларів. Фінансування агресії кремль здійснює значною мірою за рахунок власного населення — через податковий тиск і стрімке зростання цін на енергоносії, продукти харчування та нерухомість. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) у середу, 31 грудня.

За даними відомства, витрачена сума є співмірною з 24 річними бюджетами рф на вищу освіту або 22 річними бюджетами на систему охорони здоров’я. Водночас реальні масштаби воєнних витрат залишаються значною мірою прихованими — 59% бюджету на війну засекречені.

Так, за три квартали 2025 року за так званими «відкритими» статтями було витрачено 4,816 трлн рублів, тоді як за «закритими» — 7,038 трлн рублів. У річному вимірі обсяг закритих видатків зріс на 39%.

☝️ У СЗРУ зазначають, що кремль дедалі активніше перекладає фінансовий тягар війни на громадян. В умовах, коли будь-яка публічна антивоєнна критика кваліфікується як «зрада», можливості для суспільного протесту практично зникли. Як наслідок, у 2022–2025 роках ціни на росії зростали безперервно.

Зокрема, «Газпром» компенсував втрату європейських ринків коштом внутрішніх споживачів: середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще приблизно на 14%. Ціни на паливо зросли на 29–35%, і, за прогнозами, у 2026 році цей тренд збережеться.

Дорожчає й нерухомість на росії

Нерухомість на рф за 2022–2025 роки подорожчала на 50%. У 2026 році очікується додаткове зростання на 6–7%, а на москві — до 20%.

📊 Найбільш відчутне подорожчання зафіксоване у продовольчому сегменті: молочна продукція подорожчала на 62%, м’ясо — на 41%. Прогнози на 2026 рік передбачають подальше зростання цін на десятки відсотків.

Як зауважили у СЗРУ, на цьому тлі навіть новорічні настрої на росії залишаються пригніченими — 54% громадян дратують подарунки, пов’язані із саморозвитком та здоровим способом життя.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна російської нафти впала нижче 35 доларів за барель. Тоді, як бюджет рф на 2025 рік закладав ціну на рівні 69 доларів, а після вимушеного перегляду — 58 доларів за барель.