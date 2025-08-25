Понеділок, 25 Серпня, 2025
Україна закликала Будапешт до енергетичної незалежності від росії

Денис Молотов
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів на заяви угорського колеги Петера Сійярто щодо дружби між Україною та Угорщиною. Свою позицію він оприлюднив увечері 24 серпня у соцмережі Х (колишній Twitter).

Раніше очільник МЗС Угорщини, поширивши відео з виступу шостого президента України Володимира Зеленського, розкритикував його слова про двосторонні відносини, назвавши їх «загрозливими».

Андрій Сибіга у відповідь наголосив:

📢 «Я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини».

Міністр підкреслив, що питання енергетичної незалежності є внутрішньою справою самої Угорщини.

📢 «Енергетична безпека Угорщини залежить від вас самих. Займіться диверсифікацією і станьте незалежними від росії, як це зробила решта Європейських країн», — заявив він.

Варто нагадати, що суперечка між Києвом і Будапештом загострилася після пресконференції у День Незалежності України. Тоді Зеленський, коментуючи відносини з Угорщиною, усміхнувся й натякнув, що майбутнє нафтопроводу «Дружба» залежатиме від позиції Будапешта. У відповідь Сійярто звинуватив шостого українського президента у «недоречних нападах на Угорщину».

Напруження у відносинах додатково посилили й останні події довкола нафтопроводу. Відомо, що 17 серпня українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію «Унєча» в Брянській області на росії. Попри те, що пошкоджену ділянку швидко полагодили, Угорщина поспішила подякувати москві «за оперативність».

Проте вже 21 серпня ЗСУ повторно завдали удару по цьому ж об’єкту, фактично знівелювавши попередні ремонти. Це лише підкреслило вразливість енергетичних поставок, від яких залежить Угорщина, та актуальність закликів України щодо диверсифікації.

Позиція Києва залишається незмінною: енергетична безпека Угорщини має формуватися в самій країні, без прив’язки до росії, як це вже зробили більшість держав Європейського Союзу.

