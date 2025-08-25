Україна закликала Будапешт до енергетичної незалежності від росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів на заяви угорського колеги Петера Сійярто щодо дружби між Україною та Угорщиною. Свою позицію він оприлюднив увечері 24 серпня у соцмережі Х (колишній Twitter).

Раніше очільник МЗС Угорщини, поширивши відео з виступу шостого президента України Володимира Зеленського, розкритикував його слова про двосторонні відносини, назвавши їх «загрозливими».

Андрій Сибіга у відповідь наголосив:

📢 «Я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини».

Міністр підкреслив, що питання енергетичної незалежності є внутрішньою справою самої Угорщини.

📢 «Енергетична безпека Угорщини залежить від вас самих. Займіться диверсифікацією і станьте незалежними від росії, як це зробила решта Європейських країн», — заявив він.

Варто нагадати, що суперечка між Києвом і Будапештом загострилася після пресконференції у День Незалежності України. Тоді Зеленський, коментуючи відносини з Угорщиною, усміхнувся й натякнув, що майбутнє нафтопроводу «Дружба» залежатиме від позиції Будапешта. У відповідь Сійярто звинуватив шостого українського президента у «недоречних нападах на Угорщину».

I will reply in a Hungarian manner. You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary. Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

Напруження у відносинах додатково посилили й останні події довкола нафтопроводу. Відомо, що 17 серпня українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію «Унєча» в Брянській області на росії. Попри те, що пошкоджену ділянку швидко полагодили, Угорщина поспішила подякувати москві «за оперативність».

Проте вже 21 серпня ЗСУ повторно завдали удару по цьому ж об’єкту, фактично знівелювавши попередні ремонти. Це лише підкреслило вразливість енергетичних поставок, від яких залежить Угорщина, та актуальність закликів України щодо диверсифікації.

Позиція Києва залишається незмінною: енергетична безпека Угорщини має формуватися в самій країні, без прив’язки до росії, як це вже зробили більшість держав Європейського Союзу.