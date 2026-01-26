рф атакувала «шахедами» на супутниковому інтернеті Starlink

Окупаційні російські війська застосували дрони-камікадзе типу «шахед» із терміналами супутникового інтернету «Starlink» в районі Кропивницького. Про це повідомив радник міністра оборони України, експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram у неділю, 25 січня.

За його словами, на це вказує відео атаки, оприлюднене російськими воєнкорами, на українські гелікоптери поблизу Кропивницького із використанням «шахедів».

📢 «Вчора вранці противник завдав удару “шахедами” по вертольотах у районі Кропивницького. На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БпЛА для створення Mesh-радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування “Шахедів” на Starlink», — написав Бескрестнов.

Він також зазначив, що ці дрони перебували на ручному управлінні та летіли майже над землею, що дозволяло зменшити ймовірність їх виявлення радіолокаційними засобами.

📢 «Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні. Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження», — наголосив радник міністра оборони.

☝️ Нагадаємо, у грудні 2025 року повідомлялося, що російські військові адаптували FPV-дрон «молнія» для повітряної розвідки, оснастивши його комплексом «Starlink» та камерою з тривісною стабілізацією.

👉 Згідно з даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), кількість запусків російських безпілотників проти України за перші 10 місяців 2025 року була на 303% вищою, ніж за весь 2024 рік.