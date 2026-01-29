SpaceX разом з Україною шукає рішення проти Starlink на російських БпЛА

Міністерство оборони України спільно з американською компанією SpaceX вже працює над розв’язанням проблеми використання «Starlink» на російських дронах. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram у четвер, 29 січня.

📢 «Через кілька годин після появи російських дронів зі звʼязком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розвʼязання цієї проблеми», — написав Федоров.

☝️ Міністр подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл, а також Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над усуненням загрози.

Федоров окремо нагадав, що рішення Ілона Маска терміново активувати Starlink та передати перші термінали Україні на початку повномасштабного вторгнення рф стало критично важливим фактором стійкості держави.

📢 «Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст», — наголосив очільник Міноборони.

👉 Раніше цього тижня повідомлялося, що російські війська застосували ударні дрони типу «Shahed» із терміналами «Starlink» в районі Кропивницького. Безпілотники перебували на ручному управлінні та летіли на малій висоті. Через це, вони не фіксувалися радарами, внаслідок чого було завдано ударів по гелікоптерах ЗСУ.

Також у грудні стало відомо, що росіяни почали встановлювати «Starlink» на дрони типу «Молнія». Це суттєво посилило загрози для української протиповітряної оборони.