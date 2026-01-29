П’ятниця, 30 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

SpaceX разом з Україною шукає рішення проти Starlink на російських БпЛА

Денис Молотов
SpaceX разом з Україною шукає рішення проти Starlink на російських БпЛА
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міністерство оборони України спільно з американською компанією SpaceX вже працює над розв’язанням проблеми використання «Starlink» на російських дронах. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram у четвер, 29 січня.

📢 «Через кілька годин після появи російських дронів зі звʼязком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розвʼязання цієї проблеми», — написав Федоров.

☝️ Міністр подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл, а також Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над усуненням загрози.

Федоров окремо нагадав, що рішення Ілона Маска терміново активувати Starlink та передати перші термінали Україні на початку повномасштабного вторгнення рф стало критично важливим фактором стійкості держави.

📢 «Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст», — наголосив очільник Міноборони.

👉 Раніше цього тижня повідомлялося, що російські війська застосували ударні дрони типу «Shahed» із терміналами «Starlink» в районі Кропивницького. Безпілотники перебували на ручному управлінні та летіли на малій висоті. Через це, вони не фіксувалися радарами, внаслідок чого було завдано ударів по гелікоптерах ЗСУ.

Також у грудні стало відомо, що росіяни почали встановлювати «Starlink» на дрони типу «Молнія». Це суттєво посилило загрози для української протиповітряної оборони.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Аварійні відключення світла запровадили у п’яти областях України через атаку рф

ВАЖЛИВО

В кремлі підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Економіка рф застрягла у стагнації через падіння інвестицій і попиту — СЗРУ

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

ЄС вже остаточно схвалив заборону імпорту російського газу

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про готовність дотримуватися енергетичного перемирʼя

ВАЖЛИВО

Ліквідація наслідків атаки по Україні: служби працюють у посиленому режимі

ВАЖЛИВО

В Уманському районі чоловік ударив ножем працівника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Атака по пасажирському поїзду на Харківщині: виявлено фрагменти п’яти тіл

ВІЙНА

Індія готується скоротити імпортні мита на авто з Євросоюзу

ПОЛІТИКА

На росії хочуть частину електроенергії української ЗАЕС – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На заході України атаковано об’єкт групи «Нафтогаз»

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 109 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Удар по поїзду на Харківщині: ідентифіковано фрагменти тіл шести загиблих

ВІЙНА

Нічна атака рф: збито 103 дрони, зафіксовані влучання на 22 локаціях

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ