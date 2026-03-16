У МЗС заперечили зрив зустрічі з Угорщиною щодо «Дружби»

Денис Молотов
У МЗС заперечили зрив зустрічі з Угорщиною щодо «Дружби»
Нафтопровід «Дружба» став темою дипломатичної суперечки між Україною та Угорщиною після заяви глави угорського МЗС про нібито «зрив переговорів». Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не відмовлялася від тристоронньої зустрічі з Угорщиною та Словаччиною, оскільки таких планів спочатку не існувало. Про це він сказав у коментарі українським ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що ініціював проведення тристоронньої зустрічі з міністрами енергетики України та Словаччини у Брюсселі, однак Київ, за його словами, відмовився брати участь у ній в останній момент.

Також Сійярто заявив, що Україна не запускає нафтопровід «Дружба» з політичних причин, хоча, за його словами, трубопровід «технічно та фізично готовий» до роботи.

📢 «Неможливо відмовитись від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються нав’язати в останню хвилину як “фактичну домовленість”», – відповів на цю заяву Тихий. – «Це вже стало типовим угорським почерком: самі щось нафантазували, самі потім нас звинуватили».

Він також повідомив, що у суботу, 14 березня, для дипломатичного корпусу провели детальний брифінг представники «Нафтогазу». На зустрічі були присутні представники 31 країни, зокрема посол Угорщини.

За словами Тихого, партнерам надали повну інформацію про ситуацію довкола роботи нафтопроводу «Дружба».

📌 Нагадаємо, 26 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив відкритий лист до шостого президента України Володимира Зеленського. Орбан розкритикував його політику, заявивши, що вона суперечить інтересам Угорщини.

Крім того, 7 лютого Орбан заявив, що Україна є ворогом його країни. За словами угорського прем’єра, Україна нібито постійно закликає Брюссель позбавити Угорщину дешевої російської енергії. Це, на його думку, може призвести до зростання тарифів на комунальні послуги для угорців.

