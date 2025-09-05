Україна успішно протестувала власну далекобійну зброю – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні пройшли успішні випробування нової далекобійної зброї. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді 5 вересня.

📢 «Далекобійність українськими фахівцями розвивається, багато чого розроблено, багато чого випробувано. Випробування були позитивні», — заявив глава держави.

При цьому Зеленський не уточнив, про який саме тип озброєння йдеться.

Він також наголосив, що перед Україною стоїть серйозний виклик із фінансуванням оборонних програм. За його словами, Київ планує використовувати різні механізми, серед яких — програми IPA і SAFE, а також ініціативи європейських партнерів щодо заморожених російських активів, аби збільшити виробничі можливості.

📢 «Сьогодні ми проговорювали з президентом Коштою, буде підійматися питання, там є окремий кластер щодо дронів та ракет. І там у нас дефіцит в 6 млрд доларів. Це серйозний виклик для нас, тому що це не перші 6 млрд, які нам потрібні були, і, як ви розумієте, не останні. Тому працюємо над цим», — підкреслив Зеленський.

Він також анонсував кілька зустрічей на рівні європейських лідерів, де обговорюватимуть фінансування та підтримку виробництва зброї.

☝️ Нагадаємо, нещодавно Україна здійснила залп нових крилатих ракет «Фламінго». Щонайменше три ракети, ймовірно запущені з Одеської області, перетнули західну частину Чорного моря та уразили ворожі цілі на території окупованого Криму.

