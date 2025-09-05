Зеленський провів переговори з Антоніу Коштою на Закарпатті

У п’ятницю, 5 вересня, шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді на Закарпатті. Про це повідомив «Укрінформ».

Під час спільної заяви глава держави подякував своєму колезі за візит і підтримку:

📢 «Хотів би подякувати пану президенту, що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну і дякую за приїзд саме в цей регіон», – сказав Зеленський.

За його словами, сьогоднішні переговори стали «дуже продуктивною розмовою», що відбулася у продовження вчорашнього саміту «коаліції охочих» у Парижі.

Очікується, що Антоніу Кошта у той же день виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад.

☝️ Як відомо, також у п’ятницю в Ужгороді запланована зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

👉 Також нагадаємо, що учасники “коаліції охочих” висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності для зміцнення оборонного потенціалу держави. Про це у четвер, 4 вересня, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи зі зверненням до партнерів коаліції.