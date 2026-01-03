У Києві розпочалась зустріч радників із нацбезпеки країн ЄС

У Києві розпочалося засідання радників з національної безпеки країн так званої «коаліції охочих». Учасники зустрічі обговорюють рамкові документи «мирної угоди», майбутній план відновлення та процвітання України, а також актуальні військово-політичні питання. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров у Telegram у суботу, 3 січня.

📢 «Разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві», – зазначив Умєров.

За його словами, перший блок зустрічі присвячений рамковим документам, серед яких питання гарантій безпеки, підходи до мирного плану та послідовність подальших спільних кроків.

📢 «Працюємо над тим, щоб усі рішення були реалістичними та підкріпленими спільною відповідальністю», – додав секретар РНБО.

1 з 3

Нагадаємо, 30 грудня Зеленський анонсував проведення зустрічі радників з національної безпеки країн «коаліції охочих» 3 січня в Україні. Зустріч на рівні лідерів запланована на 6 січня у Франції, а 7 січня очікується ще одна зустріч радників. Також обговорюватимуть наступні кроки щодо зустрічей лідерів Європи та США.