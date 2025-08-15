Україна прагне миру, але не за будь-яку ціну – посолка ЄС

Напередодні запланованого саміту на Алясці, який відбудеться без участі України та європейських партнерів, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зробила публічну заяву. На своїй сторінці у Facebook вона наголосила, що прагнення миру з боку України незмінне. Але цей мир не може бути досягнутий шляхом поступок, які поставлять під загрозу безпеку та майбутнє держави.

Дипломатка зазначила, що, попри очікування світової спільноти на можливий прорив у перемовинах, росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах і населенню. Вона навела приклад нічної атаки на Херсонщині, внаслідок якої загинули семеро людей, ще дев’ятеро отримали поранення, а понад сотню будинків було зруйновано.

📢 «Вбивають цивільних. Минулої ночі в Херсонській області. Семеро загиблих. Дев’ятеро поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники виносили тіла загиблих, російський безпілотник знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів», – наголосила Матернова.

Вона підкреслила, що всі ключові та екзистенційні рішення щодо закінчення війни має ухвалювати виключно Україна. При цьому держава повинна отримати реальні гарантії безпеки від своїх союзників! Адже без цього, будь-яка мирна угода ризикує стати передумовою для нової агресії з боку кремля.

📢 «Проте всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову завдасть удару», – зазначила дипломатка.

Матернова повторила, що Україна готова до миру, але «не за будь-яку ціну». Вона висловила сподівання, що під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп не забуде про цей принцип.

📢 «Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам’ятатимуть про це завтра. В ім’я сьогоднішніх українських жертв – і всіх інших, хто загинув від російських атак», – підсумувала вона.

☝️ Нагадаємо, що днем раніше Трамп заявив про намір провести конструктивну розмову з російським диктатором владіміром путіним. Він також підкреслив, що ще більш важливою стане наступна тристороння зустріч за участі шостого президента України Володимира Зеленського. На неї можуть запросити й деяких європейських лідерів.

👉 Також раніше повідомлялось, що Україна та її міжнародні союзники наполягають, що жодні рішення на шляху до миру не можуть ухвалюватися без прямої участі Києва.