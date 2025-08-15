Україна наполягає на участі у всіх мирних переговорах – МЗС

Україна та її міжнародні союзники наполягають, що жодні рішення на шляху до миру не можуть ухвалюватися без прямої участі Києва. Переговори, за їхньою позицією, можуть бути результативними лише після припинення вогню. Про це повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

📢 «Позиція України та її партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою: ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці», – підкреслив дипломат.

За словами Сибіги, росія й надалі демонструє намір продовжувати війну.

📢 «Однак росія вбачає свою мету у веденні війни. росія воліє збудувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона прагне задушити нашу свободу», – зазначив він.

☝️ Міністр наголосив, що єдність трансатлантичних демократій перевершує російський імперіалізм.

📢 «Завдяки спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці», – додав він.

Як відомо, напередодні «Коаліція охочих» узгодила п’ять принципів завершення війни. Один із них передбачає, що всі питання, які стосуються України, мають обговорюватися виключно за її участю.