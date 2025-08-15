П’ятниця, 15 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна наполягає на участі у всіх мирних переговорах – МЗС

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна наполягає на участі у всіх мирних переговорах - МЗС

Україна та її міжнародні союзники наполягають, що жодні рішення на шляху до миру не можуть ухвалюватися без прямої участі Києва. Переговори, за їхньою позицією, можуть бути результативними лише після припинення вогню. Про це повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

📢 «Позиція України та її партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою: ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці», – підкреслив дипломат.

За словами Сибіги, росія й надалі демонструє намір продовжувати війну.

📢 «Однак росія вбачає свою мету у веденні війни. росія воліє збудувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона прагне задушити нашу свободу», – зазначив він.

☝️ Міністр наголосив, що єдність трансатлантичних демократій перевершує російський імперіалізм.

📢 «Завдяки спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці», – додав він.

Як відомо, напередодні «Коаліція охочих» узгодила п’ять принципів завершення війни. Один із них передбачає, що всі питання, які стосуються України, мають обговорюватися виключно за її участю.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

ПОЛІТИКА

Японська корпорація Sony повністю згорнула діяльність на росії

ПОДІЇ

Очільник Луганщини і міністр охорони здоров’я обговорили проблеми медицини та розвиток релокованих лікарень

ЛУГАНЩИНА

Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

ЛУГАНЩИНА

Латвія передала Україні 16 пожежних автомобілів для ДСНС

ПОДІЇ

Лідери ЄС назвали умови «справедливого і тривалого миру» для України

ВАЖЛИВО

Україна та росія здійснили 67-й обмін полоненими

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

ВАЖЛИВО

Вперше атаковано НПЗ у російській Республіці Комі

ВІЙНА

У Рівному педіатр приймає дітей ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Фейк: The NYT закликає до «нового визначення смерті» в Україні, щоб вилучати органи для трансплантації у живих людей

СТОПФЕЙК

В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості

ВЛАДА

План для зустрічі Трампа і путіна: безпека України і чіткі «червоні лінії»

ПОЛІТИКА

Провокацій під час військових навчань рф та білорусі “Захід-2025” виключати не можна – Демченко

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"