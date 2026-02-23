Понеділок, 23 Лютого, 2026
Україна отримала генератори від Азербайджану

Денис Молотов
Україна отримала генератори від Азербайджану 01
Фото: генератори від Азербайджану надішли до України / Міністерство енергетики України / 23.02.2026

Україна отримала від уряду Азербайджану 11 генераторів загальною потужністю 2,4 МВт. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Обладнання спрямували для забезпечення роботи медичних і соціальних закладів Києва. Зокрема, генератори передали спеціалізованим лікарням, поліклініці Національного медичного університету імені Богомольця, Національному інституту фтизіатрії, пульмонології та алергології, міським клінічним лікарням, службам невідкладної медичної допомоги та діагностичним центрам.

☝️ У відомстві уточнили, що з 2022 року Україна отримала від Азербайджану 149 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням. Загальна вартість цієї допомоги становить близько 10,5 млн євро.

Допомога від Баку включала резервні електростанції, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше обладнання, необхідне для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури України.

📌 Нагадаємо, раніше в Україну надійшли десять потужних генераторів з Італії. Енергетичне обладнання було передано Департаментом цивільного захисту в межах домовленостей між прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні та шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Також 4 лютого столиця отримала від Франції 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт.

