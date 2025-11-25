Вівторок, 25 Листопада, 2025
Україна, Німеччина і Фінляндія скоординували позиції на переговорах

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Фінляндії Александром Стуббом. Про це повідомила пресслужба Зеленського у вівторок, 25 листопада.

Зазначені контакти стали важливим елементом постійної дипломатичної роботи, спрямованої на забезпечення підтримки України та формування спільного бачення шляхів завершення війни.

Під час розмови шостий глава держави розповів співрозмовникам про актуальні напрацювання української команди. Він поділився новими даними щодо кроків, які нині опрацьовуються для того, щоб просунути процес завершення війни. Зеленський окремо підкреслив, що важливо, щоб усі партнери були поінформовані. Наголошується на необхідності максимальної координації між країнами, які входять до кола підтримки України.

За його словами, українська команда напередодні повернулася з Женеви. Після завершення переговорів він отримав повну доповідь про підсумки роботи та оновлений рамковий документ, підготовлений у межах консультацій.

Зеленський повідомив партнерам, що контакти зі Сполученими Штатами тривають, і комунікація щодо узгодження окремих положень документа зараз перебуває у робочому режимі.

Зеленський, Мерц і Стубб обговорили розвиток ситуації навколо війни, оцінили актуальні події та скоординували подальші кроки, які мають бути здійснені найближчим часом. У межах діалогу торкнулися також порядку денного сьогоднішнього засідання «коаліції охочих» — формату, де партнери узгоджують рішення, спрямовані на підтримку України та посилення її оборонного потенціалу.

У повідомленні нагадали, що минулого тижня з’явилася інформація про «мирний план» США щодо врегулювання війни в Україні. Спочатку документ містив 28 пунктів, проте після перемовин делегацій України, США та європейських держав у Женеві його було скорочено до 19 пунктів. Окремі елементи потребували уточнення, і над ними продовжили працювати експертні групи.

👉 Сьогодні деякі ЗМІ поширили дані про те, що Україна нібито погодилася на запропонований «мирний план». У публікаціях вказувалося, що «є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати».

