Україна розглядає варіант припинення активних бойових дій, якщо росія збереже контроль над тими територіями, які вже утримує. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомило видання The Telegraph. Зазначається, що ініціатива є частиною мирного плану, який підтримали низка європейських держав.

📢 Шостий президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не погоджуватися на жодну угоду, яку міг би запропонувати Дональд Трамп. Але у випадку, якщо вона передбачатиме передачу росії нових українських територій. Водночас він припустив, що контроль над землями, які вже знаходяться у руках російських загарбників, може бути збережений за нею.

☝️ Такий підхід фактично означатиме «заморожування» лінії фронту в її теперішньому вигляді. Також відбудеться передача росії контролю над Луганською, частинами Донецької, Запорізької, Херсонської областей і Криму. Ця зміна у переговорах збігається з очікуваною зустріччю Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна на Алясці.

Один із західних чиновників, описуючи напружені дипломатичні контакти Києва з партнерами протягом останніх вихідних, наголосив, що план передбачає закріплення вже існуючих позицій військ обох сторін.

📢 Раніше лідери Європейського Союзу та голова Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа відстоювати ключові інтереси України та Європи на переговорах із путіним.

👉 Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що жодна зі сторін — ані Україна, ані росія — не буде повністю задоволена результатами мирного врегулювання за посередництва Сполучених Штатів.