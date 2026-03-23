ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна може отримати газ із Мозамбіку

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, під час якої сторони обговорили можливості співпраці в енергетичній сфері та питання безпеки. Про це глава держави повідомив у Telegram 23 березня.

📢 «Обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів», – зазначив Володимир Зеленський.

☝️ Йдеться про потенційне розширення джерел постачання енергоресурсів для України. За словами Володимира Зеленського, Мозамбік, своєю чергою, зацікавлений у використанні українського досвіду та технологій у сфері безпеки. Зокрема, у захисті населення від терористичних загроз.

Окрім енергетики, сторони обговорили можливу співпрацю у сферах цифровізації та продовольчої безпеки.

📢 «Домовились, що наші команди працюватимуть разом», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, два роки тому у Мозамбіку було відкрито посольство України. Також країна розпочала видобуток газу в Індійському океані та виробництво СПГ.

За даними відкритих джерел, ще у 2010 році на шельфі в районі Ровума було виявлено одне з найбільших в Африці глибоководних родовищ нафти і газу.

📊 Запаси газу лише на досліджених ділянках оцінюються приблизно у 2 трлн кубометрів.

  • Також повідомлялось, що експорт скрапленого природного газу (СПГ) з Близького Сходу може повністю зупинитися вже протягом найближчих десяти днів, що загрожує глобальною енергетичною кризою.
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип