Понеділок, 9 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна і Франція розширюють оборонне партнерство

Денис Молотов
Україна і Франція розширюють оборонне партнерство
Ілюстративне фото з відкритих джерел: SAMP-T / система ППО.

Міністр оборони України Михайло Федоров і його французька колега Катрін Вотрен підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України та Франції. Про це український урядовець повідомив у Telegram у понеділок, 9 лютого.

📢 «Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», – написав Федоров.

За його словами, французька сторона поінформувала про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

📢 «Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer. Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них», – зазначив міністр.

☝️ Окрему увагу сторони приділили можливості спільного удосконалення систем SAMP/T для більш ефективної протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та прискорення виробництва ракет Aster.

Також під час перемовин йшлося про надання Україні далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.

📢 «Сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби. Узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема коштом кредиту Європейського Союзу й програми SAFE», – додав Федоров.

Міністр подякував Франції за послідовну політичну та військову підтримку України.

Нагадаємо, 17 листопада Україна та Франція підписали угоду, яка передбачає, зокрема, придбання систем протиповітряної оборони SAMP/T нового покоління.

👉 Також було повідомлено, що військова допомога Франції для України буде розширена: найближчим часом Київ отримає додаткові винищувачі Mirage 2000-5, а також ракети для систем протиповітряної оборони.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Перший за п’ять місяців: у Абу-Дабі погодили обмін 314 полоненими

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення за добу – Генштаб

ВІЙНА

Директор соццентру на Луганщині перейшов на бік ворога — вирок суду

КРИМІНАЛ

На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті відбулося 50 бойових зіткнень, ворог активно атакує Покровський та Гуляйпільський напрямки

ПОДІЇ

Генпрокурор Кравченко: вже ідентифікували 211 осіб, причетних до звірств у Бучі та Бучанському районі

ПОДІЇ

Понад третина зі 133 боїв – на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Зеленський озвучив дані про втрати ЗСУ у війні з рф

ВЛАДА

Повідомлено про смерть чоловіка в ТЦК на Львівщині

СУСПІЛЬСТВО

Як готуватися до іспиту ЄВІ з англійської мови

СУСПІЛЬСТВО

БпЛА рф вдарили по Київщині: палали склади Roshen – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, ворог застосував майже 5,2 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

У кремлі бачать «прорив» щодо переговорів лише з «душком Анкориджа»

ПОЛІТИКА

Бурштинська ТЕС повністю зупинила роботу через атаку

ВАЖЛИВО

Politico дізналося про очікування “більш перспективних” переговорів в Абу-Дабі і шансів на “завершення конфлікту”

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ