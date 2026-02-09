Україна і Франція розширюють оборонне партнерство

Міністр оборони України Михайло Федоров і його французька колега Катрін Вотрен підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України та Франції. Про це український урядовець повідомив у Telegram у понеділок, 9 лютого.

📢 «Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», – написав Федоров.

За його словами, французька сторона поінформувала про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

📢 «Також обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer. Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них», – зазначив міністр.

☝️ Окрему увагу сторони приділили можливості спільного удосконалення систем SAMP/T для більш ефективної протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та прискорення виробництва ракет Aster.

Також під час перемовин йшлося про надання Україні далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP.

📢 «Сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби. Узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема коштом кредиту Європейського Союзу й програми SAFE», – додав Федоров.

Міністр подякував Франції за послідовну політичну та військову підтримку України.

Нагадаємо, 17 листопада Україна та Франція підписали угоду, яка передбачає, зокрема, придбання систем протиповітряної оборони SAMP/T нового покоління.

👉 Також було повідомлено, що військова допомога Франції для України буде розширена: найближчим часом Київ отримає додаткові винищувачі Mirage 2000-5, а також ракети для систем протиповітряної оборони.