Середа, 18 Лютого, 2026
Україна готова не бити по росії для досягнення миру – Зеленський

Денис Молотов
Україна готова не бити по росії для досягнення миру - Зеленський
Фото з відкритих джерел: Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно налаштована на завершення війни, тоді як росія навіть у день переговорів у Женеві здійснила масований обстріл.

У вечірньому відеозверненні 17 лютого глава держави повідомив, що після першого раунду перемовин українська делегація доповість про результати.

За словами Зеленського, українська сторона готова утримуватися від ударів і прагне завершення війни.

📢 «Буде ще сьогодні доповідь делегації — після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів — питання передусім американській стороні, яка і нам, і росії пропонувала утриматись від ударів. Україна — готова. Нам війна не потрібна», – наголосив він.

Ключове питання — до росії

Зеленський підкреслив, що Україна діє дзеркально, захищаючи свою державу та незалежність.

Водночас за його словами, головне питання залишається за росією: чи готова вона до реальної дипломатії та миру, і чи матиме наслідки продовження ракетних та дронових атак.

Зеленський також зазначив, що в день переговорів росія здійснила масований удар, попри пропозиції американської сторони утриматися від атак.

📢 «Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для росії за те, що “Шахеди”, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир», – зазначив Зеленський.

Переговорний процес

Нагадаємо, у Женеві завершився перший день переговорів між Україною, США та рф. 18 лютого політична та військова групи продовжать роботу.

