Україна готова не бити по росії для досягнення миру – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно налаштована на завершення війни, тоді як росія навіть у день переговорів у Женеві здійснила масований обстріл.
У вечірньому відеозверненні 17 лютого глава держави повідомив, що після першого раунду перемовин українська делегація доповість про результати.
За словами Зеленського, українська сторона готова утримуватися від ударів і прагне завершення війни.
📢 «Буде ще сьогодні доповідь делегації — після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів — питання передусім американській стороні, яка і нам, і росії пропонувала утриматись від ударів. Україна — готова. Нам війна не потрібна», – наголосив він.
Ключове питання — до росії
Зеленський підкреслив, що Україна діє дзеркально, захищаючи свою державу та незалежність.
Водночас за його словами, головне питання залишається за росією: чи готова вона до реальної дипломатії та миру, і чи матиме наслідки продовження ракетних та дронових атак.
Зеленський також зазначив, що в день переговорів росія здійснила масований удар, попри пропозиції американської сторони утриматися від атак.
📢 «Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для росії за те, що “Шахеди”, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир», – зазначив Зеленський.
Переговорний процес
Нагадаємо, у Женеві завершився перший день переговорів між Україною, США та рф. 18 лютого політична та військова групи продовжать роботу.