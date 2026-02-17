Вівторок, 17 Лютого, 2026
Делегації України, США та рф завершили перший день перемовин у Женеві

Денис Молотов
Делегації України, США та рф завершили перший день перемовин у Женеві 01
Фото: переговори у Женеві / 17.02.2026

У Женеві завершився перший день чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та росії. Про це повідомив секретар Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров.

Формат роботи

За словами Умєрова, після спільної частини переговорів сторони продовжили роботу в групах за окремими напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

📢 «У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу», – написав він.

Делегації України, США та рф завершили перший день перемовин у Женеві
Фото: переговори у Женеві / 17.02.2026

Глава української делегації подякував американським партнерам за «конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі».

18 лютого зранку політична та військова групи мають продовжити роботу.

📢 «Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу», – додав секретар РНБО України Умєров.

Раніше цього дня у Женеві стартував третій раунд переговорів у форматі Україна–США–росія. За даними ЗМІ, своїх представників на зустріч також направили Велика Британія, Італія, Франція та Німеччина.

