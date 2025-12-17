Середа, 17 Грудня, 2025
Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС щодо розширення

Денис Молотов
Угорщина, яка послідовно виступає проти вступу України до Європейського Союзу, заблокувала ухвалення щорічної заяви ЄС щодо процесу розширення. Про це повідомляє DW.

Як зазначається, уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху європейської інтеграції. Про це під час консультацій у Брюсселі у вівторок, 16 грудня, поінформувала Данія, яка наразі головує в Європейському Союзі.

Водночас усі інші держави-члени ЄС підтвердили, що Україна досягла відчутного прогресу у виконанні вимог Брюсселя, необхідних для подальшого руху до членства.

📢 «Вето Угорщини означає, що Україна як і раніше не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС. Разом з тим уже тривають неформальні консультації щодо умов майбутнього членства України», – заявила міністр у справах Європи Данії Марі Бьєрре.

Таким чином, попри загальну підтримку з боку більшості країн Євросоюзу, позиція Будапешта знову заблокувала ухвалення спільного політичного рішення щодо розширення.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ розраховує на відчутний прогрес у переговорах про вступ до ЄС уже в найближчі місяці, зокрема на старт формальних переговорів.

👉 Також повідомлялось, що Європейська комісія у своєму новому Звіті про розширення ЄС оцінила прогрес України в ЄС як «вражаючий». І це попри складні умови триваючої війни. Водночас у документі підкреслюється, що Київ має подолати негативні тенденції у сфері боротьби з корупцією та прискорити впровадження реформ у системі правосуддя.

