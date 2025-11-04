Вступ України до ЄС: «найкращий звіт за три роки»

Європейська комісія у своєму новому Звіті про розширення ЄС оцінила прогрес України в ЄС як «вражаючий», попри складні умови війни. Водночас у документі підкреслюється, що Київ має подолати негативні тенденції у сфері боротьби з корупцією та прискорити впровадження реформ у системі правосуддя. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на текст Звіту про розширення ЄС, який ухвалений сьогодні.

Основні положення звіту Євросоюзу

У документі наголошується, що «попри дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну росії, Україна протягом минулого року продовжувала демонструвати вражаючу відданість шляху вступу до ЄС». Ця оцінка стала важливим сигналом підтримки з боку Брюсселя, але й водночас — нагадуванням про необхідність рішучих кроків у сфері реформ.

Європейські чиновники висловили занепокоєння щодо ситуації, яка склалася в липні, коли були зроблені спроби встановити більший контроль генерального прокурора над антикорупційними органами — НАБУ та САП. Після масових протестів влада змінила підхід. Однак, цей епізод «привернув увагу прихильників України в Брюсселі та столицях ЄС», ідеться у матеріалі Reuters.

📢 «Недавні негативні тенденції, включаючи зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні агентства та громадянське суспільство, мають бути рішуче змінені», – йдеться у проєкті звіту Єврокомісії.

Хоча більшість країн ЄС відкрито підтримують євроінтеграційні прагнення України, швидкого вступу до блоку поки не очікується. Дипломати визнають, що процес приєднання вимагатиме значних зусиль і подолання внутрішніх перепон.

Українська влада, зі свого боку, підтвердила намір завершити переговори про членство до кінця 2028 року. Єврокомісія, реагуючи на це, зазначає: для досягнення мети Києву необхідно прискорити реформи у ключових сферах, насамперед — у забезпеченні верховенства права.

📢 «Єврокомісія прагне підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідне прискорення темпів реформ, зокрема щодо основоположних принципів, зокрема верховенства права», – підкреслюється у звіті.

Окремим пунктом Комісія пропонує зміцнити захист демократичних стандартів під час подальших етапів розширення ЄС, щоб гарантувати сталість досягнень нових членів блоку.

📢 «Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої досягнення у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов’язань», – зазначено у проєкті документа.

Реакція в українському Уряді

У Києві звіт ЄС сприйняли позитивно. Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Facebook повідомив, що цьогорічна оцінка Єврокомісії є «найкращою за три роки».

📢 «Найкращий звіт про розширення за три роки – така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні», – написав він.

Качка зазначив, що Єврокомісія вперше офіційно визнала рекордний прогрес України в більшості напрямів реформ. У звіті наведено 36 оцінок за окремими розділами, і в усіх них зафіксовано поступ, швидший, ніж торік.

Посадовець уточнив, що покращення прогресу зафіксовано у 15 переговорних розділах, у 12 із них — на рівні «good progress». По жодному з напрямів не зафіксовано погіршення, а у 11 — підвищено загальну оцінку.

Качка наголосив, що звіт не містить критичних зауважень, а лише рекомендації для подальших дій. Вони збігаються з дорожніми картами та скринінговими звітами. У сфері правосуддя та антикорупції, за його словами, ЄС визнає системну роботу українських інституцій.

Наприкінці він додав, що Брюссель підтвердив готовність до відкриття переговорів по перших трьох кластерах – 1, 2 та 6. Решта переговорних кластерів перебувають «у позитивній динаміці». Вони можуть бути готові до початку обговорення вже до кінця року.

👉 Раніше повідомлялося, що Єврокомісія сьогодні представить повний звіт про прогрес України та інших кандидатів у члени ЄС. За даними джерел у Брюсселі, очікується, що рейтинг України отримає «здебільшого позитивну оцінку».