Угорщина заблокувала «план Б» допомоги Україні

Угорщина заблокувала ухвалення потенційного рішення про запуск єврооблігацій для України. Цей механізм Єврокомісія запропонувала як альтернативний фінансовий план на випадок, якщо ЄС не зможе використати заморожені російські активи. Про це повідомило видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Під час зустрічі послів держав-членів ЄС у Брюсселі в п’ятницю, 5 грудня, Будапешт виступив проти ідеї випуску спільних боргових паперів. Вони мали б бути забезпечені семирічним бюджетом Євросоюзу. Ці облігації планували як додаткове джерело фінансування підтримки Києва.

Як зазначають журналісти, вето Угорщини фактично позбавляє Союз потенційного «плану Б». Саме в тому випадку, якщо не вдасться домовитися про використання доходів або самої частини заморожених російських державних активів для кредиту Україні на суму 165 млрд євро.

Паралельно прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підтвердив, що Брюссель, де зберігається значна частина російських заморожених активів, може підтримати передання їх Україні у форматі так званого «репараційного кредиту».

Водночас за словами де Вевера, реалізація цього варіанту стане можливою лише у разі виконання ЄС трьох конкретних умов, які висунула Бельгія.

Окремо варто нагадати, що Європейський Союз нещодавно схвалив остаточні правила поступової відмови від імпорту російського природного газу. Проте глава угорського МЗС Петер Сіярто вже заявив, що Угорщина подасть це рішення до суду ЄС. Він стверджує, що воно, нібито, суперечить установчим документам Євросоюзу.

👉 Також нагадаємо, що Євросоюз разом із країнами «Великої сімки» (G7) веде консультації щодо радикального оновлення підходу до санкції проти російської нафти.